Dijital yayıncılığa getirdiği yeniliklerle, imza attığı ilklerle halkımızın yoğun ilgisi ve takdirini kazanan, alanının lider kurumu Haber Kıbrıs, 12 yaşına bastı. KKTC’deki ve dünyadaki gelişmeleri en süratli şekilde izleyicilerine ulaştıran, bu uğurda doğru ve ilkeli habercilik anlayışından taviz vermeyen Haber Kıbrıs, izleyici sayısını her yıl daha da artırarak liderliğini sürekli pekiştirdi. Sitesine erişim sayısında ve sosyal medya etkileşim istatistiklerinde yıllardır zirvedeki yerini koruyan Haber Kıbrıs, izleyiciden gördüğü ilgiye ve güvene layık olmak için, ekip olarak var gücüyle çalışıyor.

Haber Kıbrıs haber sitesi, tüm haberleri en süratli bir şekilde izleyicisine sunması, günlük ve haftalık köşe yazılarıyla gündeme yorum getirmesi yanında, Haber Kıbrıs WEB TV ile de zengin bir içerik sunuyor. Haber Kıbrıs WEB TV, günlük haber programlarının yanı sıra, haftanın her gününe yayılmış sosyal, ekonomik, kültürel, politik programlarla izleyicisine seçenekler sunuyor. “Hüseyin Ekmekçi ile Günaydın Kıbrıs” en fazla izlenen haber programı olarak bir WEB TV klasiği haline geldi. “Ali Baturay ile Markaj” hafta içi her gün konuklarıyla gündemi değerlendiriyor. “Gülten Sezgin ile Kıbrıs’ın Mutfağı” programı, uzun yıllardır geleneksel lezzetlerin tariflerini aktarması, Kıbrıs Türk kültürünün yaşatılmasına katkı koymasıyla, alanında bir klasiğe dönüşmüştür. Yine Hüseyin Ekmekçi’nin büyük ilgi gören “Uzun Lafın Kısası” ve “Üreten Kıbrıs” programları, hafta içi her gün “Rasıh Reşat ile 7’de 7 Dakika”, stüdyo dışı program “Ali Baturay ile 20 Dakika”, “Çetin Sadeli ile Gonuş Da Gorkma”, pazartesi ve Perşembe günleri Songuç Kürşat ile Ogün Genç Kaçmaz’ın birlikte sunduğu, ülke sporunun nabzını tutan “Haber Kıbrıs Spor“ programı, “Ayşe Karaca ile Hayatın Renkleri” ve daha birçok özel programla size en iyisini sunmaya çalışıyoruz.

Ayrıca web TV’miz ülkedeki tüm önemli etkinlikleri canlı yayınlarla veriyor, nerede olay varsa oradan canlı yayın yapıyor.

Haber Kıbrıs olarak, ailenizin bir parçası olduk, bundan sonra da böyle olacak. Yine bizi hep yanınızda bulacaksınız; sesiniz, gözünüz, kulağınız olmaya devam edeceğiz… Haber Kıbrıs ekibi olarak, 12 yıldır bize gösterdiğiniz ilgiye ve güvene en içten teşekkürlerimizi sunarız…

18/06/2022 10:45