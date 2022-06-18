Haber Kıbrıs, 12 yaşında

Haber Kıbrıs hızlı, doğru ve ilkeli habercilik anlayışı ile 12 yıldır yoluna devam ediyor.

Dürüst gazetecilik yapma temel ilkesinden ayrılmadan, yalan haberden uzak durarak, sadece gerçeği yansıtarak bir yaşı daha geride bıraktık.

Bu yolculukta ‘Miş- Muş’ gibi biten duyumlara itibar etmedik ve etmeyeceğiz..

Doğrulatılmayan hiçbir habere sayfalarımızda yer vermedik, vermeyeceğiz.

Haber Kıbrıs, Kıbrıs Türk halkından yana taraf olma ilkesini hep devam ettirecektir.

Kıbrıs Türkünün daha güzel, güvenli bir geleceğe ulaşma isteğinden yana taraf bir anlayışımız var ve bu hiç değişmeyecektir.

Kıbrıs Türk Halkının varlığını güvenli, sağlıklı koşullarda ve huzurlu bir ortamda sürdürmesinden, uluslararası alanda hak ettiği yeri almasından yana mücadelemizi sürdüreceğiz.

Kısacası Haber Kıbrıs, Kıbrıs Türk halkının hassasiyetlerini korumayı kendisine rehber edinmeye devam edecek.

Yola çıkarken ‘Sizin bir farkınız olsun, Haber Kıbrıs’la haberiniz olsun’ demiştik.

Bugün artık Haber Kıbrıs’ın gerçek anlamda her alanda fark yarattığını herkes teslim ediyor.

Her alanda bir numara olma sorumluluğu ile biz de daha çok çalışıyoruz.

Haber Kıbrıs olarak, Haber Portalı ile, Facebook üzerindeki sayfası, Facebook’taki Web TV’si, YouTube kanalı, Kuzey Kıbrıs Turkcell ile işbirliği içinde oluşturulan BIP kanalı, Instagram, Telegram ve Twitter üzerindeki etkin paylaşımlar ile kısacası artık her yerde çok hızlı ama doğru haberler ile 24 saat sizlerleyiz.

Haber Kıbrıs her geçen gün değişen ve gelişen dünya koşullarına göre kendisini yenilemeye devam edecek. Halkın verdiği destek ve güvene layık olma sorumluluğu ile hareket ederek kendisini daha da geliştirecektir.

Kıbrıs Türk halkı, ülke ve dünya gündemini, dijital yayıncılığın bir numaralı adresi olan Haber Kıbrıs’tan takip ediyor.

Bu da bizi gururlandırıyor.

Ulaştığımız izlenme rakamları, halkımızın Haber Kıbrıs’a güvendiğinin en açık göstergesidir.

Ülkemizi ve dünyayı saran ekonomik kriz bizi de olumsuz etkilese de doğru bildiğimiz yoldan sapmayacağız.

Ülkemizde yaşanan ekonomik kriz nedeni ile halkın bu kriz altında ezilmemesi, sektörlerin batmaması ve ayakta kalabilmesi için başta hükümet olmak üzere herkesin sorumluluk anlayışı içerisinde siyaset yapması noktasında biz Haber Kıbrıs olarak gereken uyarı ve eleştirileri sorumlu ve yapıcı bir anlayışla yapmaya devam edeceğiz.

‘Bir farkınız olsun, Haber Kıbrıs ile haberiniz olsun’ diyerek 12 yıl önce çıktığımız bu yolda bize gösterilen güven, ilgi ve desteğe layık olma adına aynı disiplin, görev bilinci, hızlı ama dürüst habercilik anlayışıyla çalışmaya ve gelişmeleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz.

Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi’nin hiç bitmeyen enerjisi ile, Ali Baturay’ın bilge kişiliği ve deneyimleri ile, Bertuğ Topal’ın bir joker gibi her yere yetişme azmi, İrfan Gündüzler ve Yağmur Düşer’in Haber Portalını hep güncel tutma gayretleri ile, Bahadır Ayna’nın her kaynağa bir şekilde ulaşabilme becerisi ile, Arzu Aktaş Gündüzler, Meltem Hasipoğlu ve Ziya Nasıfoğlu’nun hep daha iyisini yapma gayretleri ile, Mustafa Seymen’ın montaj masasında yarattığı fark, Batuhan Borakan’ın heyecanı, Gülten Özyakup Sezgin’in Kıbrıs kültürünü ekrana taşıyan programlarıyla aramıza yeni katılan spor dünyasının duayenleri Songuç Kürşad ve Ogün Genç Kaçmaz’ın bize kattığı pozitif enerji ile Kıbrıs’ın yeni nesil dijital medya platformu olarak sizlerle yürümeyi sürdüreceğiz.

Tüm halkımıza bize gösterdiği güven ve ilgiden dolayı teşekkür ederiz.

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18/06/2022 14:25