Kuzey Kıbrıs’ın en çok okunan haber sitesi HABERKIBRIS 8’inci yılına girdi.

Dijital platform olma yolunda yeniden yapılandırılan Haber Kıbrıs, 8’inci yılında “Kıbrıs’ın Yeni Nesil İlk Dijital Medya Platformu” sloganı ile yayın hayatına daha güçlü adımlarla ve büyüyerek devam ediyor.



Dünyanın her yerinden okuyucu kitlesine sahip olan HABERKIBRIS bundan 8 yıl önce ülke haberciliğinin daha çağdaş, şeffaf ve aydınlık bir yapıya kavuşması hedefiyle yola çıktı. “Habersiz kalmayın, Haberkıbrıs ile haberiniz olsun” sloganı ile yola çıkan HABERKIBRIS habercilikte kimsenin sesi olmadan, sağduyulu, doğru ve gerçeklerin habercisi olma ilkesine sahip çıkmaya devam ediyor.

Günde 30 bini aşkın tekil ziyaretçi sayısı ile Kuzey Kıbrıs’ın “lider” haber sitesi konumuna ulaşan HABERKIBRIS, sosyal medya üzerinden de binlerce kişiye ulaşıyor. İphone ve Android uygulamaları ile fark yaratan HABERKIBRIS, 20 bini aşkın akıllı telefon kullanıcısına da günün her dakikasında gelişmeleri anında ulaştırıyor.

7/24 haber için çalışan genç ve dinamik bir ekipten oluşan HABERKIBRIS okurlarına en hızlı ve en doğru haberi ulaştırmak için canla başla çalışıyor.

Kadrosunu Hüseyin Ekmekçi ve Bertuğ Topal ile güçlendiren Haber Kıbrıs Grup, internet haber sitelerinin yanı sıra, haber paketini devreye sokarak ileriye doğru gidişini hızlandırdı.

Günün önemli gelişmeleri için 6500 SMS Paketi’ne abone olarak bir çok son dakika gelişmesinden haberdar olabilirsiniz.

Grubun amiral gemisi www.haberkibris.com olurken, Haber Kıbrıs Web TV ve medyaya haber sağlayan Haber Kıbrıs (HK) Haber Ajansı kısa sürede devreye kondu.

www.vayguzzum.com, www.bilinneoldu.com ve www.turizmkibris.com da haberden farklı bir içerikle okurla buluştu.

Haber Kıbrıs ayrıca spor, ekonomi, turizm ve aktüalite ile ilgili internet sitelerini de kısa sürede yayına sokarak internet sitesi çeşitliliğini de artırmış olacak.

Kıbrıs’ın ilk dijital medya platformu Haber Kıbrıs, ülkede denenmeyeni hayata geçirme noktasında sorumluluk üstlenerek, dijital platform yanında geleneksel basının en önemli yapı taşı olan radyoyu da kısa sürede devreye sokacak.

GÜNDÜZLER

Haber Kıbrıs İnternet Siteleri Koordinatörü İrfan Gündüzler, 8’inci yayın yılını kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, ilkeli ve dürüst habercilik anlayışıyla Kuzey Kıbrıs’ın “lider” haber portalı olmayı sürdüreceklerini söyledi. Genç bir ekip olduklarına işaret eden İnternet Siteleri Koordinatörü Gündüzler, lider haber sitesi olmanın sorumluluklarını artırdığına vurgu yaparak “Biz lider olmanın bilinci ile hızlı ama doğru habercilik yapmaya özen gösteren genç ve dinamik bir ekibiz” dedi. Gündüzler, önümüzdeki yıl içerisinde takipçi sayısını katlayarak artıracaklarına inanç belirtti.

DÜŞER

www.haberkibris.com Haber Müdürü Yağmur Düşer ise HaberKıbrıs ailesi olarak her zaman bağımsız, şeffaf ve objektif haberciliği ilke edindiğini söyleyerek okuyucu ile halka layık olmaya çalıştıklarını belirtti. Yağmur Düşer, HABERKIBRIS'ın geçtiğimiz bu 8 yıl içerisinde habercilik anlayışında çağ atladıklarına değindi. Düşer, mesleğe adımını attığı ilk yıllarda internet gazeteciliğinin çok yaygın olmadığını, şimdi ise her yaştan ve her kesimden kişilerin haberleri internet üzerinden takip ettiğini belirterek okuyucu kitlelerinin ne kadar geniş olduğuna ve her haberi seçerek yayınladıklarına vurgu yaptı. Düşer, haberleri doğru ve en hızlı şekilde okuyucuya ulaştırmak için çalıştıklarını söyledi.