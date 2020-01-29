Haber Kıbrıs ailesi büyüyor

Yeni Nesil Yayıncılıkta ülkede öncü olan Haber Kıbrıs, büyümeyi ve gelişmeyi sürdürüyor. Ülkenin duayen gazetecilerinden Ali Baturay, Haber Kıbrıs ailesine katıldı.

Bundan böyle Ali Baturay, günlük köşe yazıları, gün içinde ülkenin nabzını tutan programları ile Haber Kıbrıs ekranlarında ve internet sitesinde olacak.

Ülkenin başarılı gazetecilerini bünyesinde bulunduran Haber Kıbrıs ailesi, Ali Baturay’ın gelişi ile gücüne güç katarak yoluna devam ediyor.

Her geçen gün izleyici ve okuyucu kitlesini artıran Haber Kıbrıs Web TV ve www.haberkibris.com internet sitesi bundan sonra da ülkenin nabzını tutmaya devam edecek.

Ali Baturay’ın Haber Kıbrıs ailesine katılımı bu sabah Hüseyin Ekmekçi ile Günaydın Haber Kıbrıs programında Mete Tümerkan ve Hüseyin Ekmekçi tarafından kamuoyuna duyuruldu.

Baturay: Haber Kıbrıs’ın bir parçası olduğum için mutluyum

Duayen gazeteci Ali Baturay da programa katılarak duygularını paylaştı. Baturay, Haber Kıbrıs ailesinin bir parçası olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek geleneksel medyadan dijital medyaya geçiş yaptığı söyledi. Bundan sonraki sürede emeğini Haber Kıbrıs için harcayacağını kaydeden Baturay, Haber Kıbrıs’ı çok daha iyi yerlere taşımak için çalışacaklarını söyledi.

29/01/2020 12:22