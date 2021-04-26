Haber Kıbrıs Cenevre’de olacak

Haber Kıbrıs Yönetim Kurulu Başkanı Mete Tümerkan ve Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi, Cenevre’de yarın başlayacak olan 5+BM Kıbrıs Zirvesi’ni takip etmek için adadan ayrıldı.

Bu akşam saatlerinde Cenevre’de olması beklenen Haber Kıbrıs ekibi, yarından itibaren Cuma gününe kadar Cenevre’deki zirveyi takip ederek başbaşa, üçlü ve beşli görüşmelerin tüm detaylarını Haber Kıbrıs takipçilerine aktaracak.

Tümerkan ve Ekmekçi, Cenevre’deki otelde yapacakları canlı yayınlar ile zirvenin nabzını tutacak. Hem son dakika gelişmeleri hem de röportajlarla Kıbrıs Türk halkın bilgilendirecek olan Haber Kıbrıs ekibi, tüm Kıbrıs görüşmelerinde olduğu gibi bu zirvede de Kıbrıs Türk halkının gözü kulağı olacak.

Haber Kıbrıs Cenevre Özel yayınlarını Haber Kıbrıs Facebook-Youtube sayfalarından ve www.haberkibris.com adresinden takip edebileceksiniz.

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26/04/2021 13:18