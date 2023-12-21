Haber Kıbrıs ekibi bebeğini çöpe attığı iddia edilen kadını buldu

Ülke, bugün “Lavinium Sitesi’nde bir bebek çöpe atıldı” haberleri ile çalkalandı. Haber Kıbrıs ekibi bugün bölgeye giderek bebeğini çöpe attığı iddia edilen kadını buldu.

Haber Kıbrıs’tan Bahadır Ayna’ya konuşan kadın iddialar karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. İddiaların tümünün asılsız olduğunu söyleyen kadın bebeğini çok sevdiğini ve böyle bir olayın yaşanmadığını anlattı. Boğaz Polis Karakolu dün bir ihbar üzerine bölgeye gitmiş inceleme yapmış ancak bir sonuca ulaşılamamıştı.

Haber Kıbrıs’a konuşan kadın, dün polisin kendisine geldiğini, “Bebeğiniz iyi mi? Siz iyi misiniz?” tarzında sorular yönelttiğini kendisinin de “Bir problem yok” diye yanıt verdiğini anlattı.

İddiaların defaatle yalan olduğunu aktaran kadın “Beni kim neden polise şikayet etti bilmiyorum. Benim böyle bir şey yapmam söz konusu bile olamaz. Bu iftiradır.” Dedi.

Öte yandan Haber Kıbrıs’a konuşan mahalle sakinleri olayın yanlış anlaşılmalar sonucu büyüdüğünü söz konusu kadını tanıdıklarını böyle bir şey yapmasının imkansız olduğunu aktardı.