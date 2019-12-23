Haber Kıbrıs, Elis Sermaye’yi ağırladı

Ülkemizi Kolombiya’da World Latin Dance Cup’ta temsil eden Elis Sermaye ve eğitmeni, Mod Dans ve Spor Derneği Başkanı Bilgen Arık, Haber Kıbrıs Web Tv’de Özlem Boyar’ın hazırlayıp sunduğu Her Şeyden Biraz programına konuk olarak Kolombiya’da KKTC’yi temsil etmenin heyecan verici ve sevindirici olduğunu söyledi.

Arık: Büyük bir mutluluk

Mod Dans ve Spor Derneği Başkanı Bilgen Arık, dans ederek ülkemizi ve bayrağımızı temsil etmenin büyük bir mutluluk olduğunu kaydetti. Kolombiya’ya gitmenin 2019 yılındaki hedefleri arasında olduğunu anlatan Arık, bu yola çıkarken ilk amaçlarının yurt dışında kendilerini denemek olduğunu belirtti.

Sermaye: Dans ederken kendimi uçuyormuş gibi hissediyorum

Dans etmeye 3 yaşında başladığını, 5 yaşında da salsa yapmaya başladığını anlatan yetenekli dansçı Elis Sermaye, dans ederken kendini uçuyormuş gibi hissettiğini, sahneye çıkmaktan çok mutlu olduğunu söyledi.

Sermaye, ileride profesyonel bir dansçı olarak festival ve yarışmalara katılmak istediğini ayrıca dans okulu açmanın da hayalleri arasında olduğunu anlattı.

23/12/2019 16:58