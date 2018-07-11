Haber Kıbrıs Erdoğan-Akıncı-hükümet görüşmesinin perde arkasına ulaştı

İlk gündem Ekonomi Haber Kıbrıs, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Akıncı ve hükümet yetkililerinin buluştuğu toplantının perde gerisine ulaştı. Haber Kbırıs’ın güvenilir kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre Türkiye Ekonomi Bakanı ve Dışişleri Bakanı’nın ekipleriyle birlikte Kuzey Kıbrıs’a ziyaretler düzenleyeceği ve bu ziyaretlerde ülkedeki ekonomik konular ve Kıbrıs sorununda bir yol haritası çizileceği ifade edildi. Yine aynı kaynaklar, toplantının samimi bir ortamda geçtiğini Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konulara esprili şekilde yaklaştığını ifade ederek Din dersi konusu veya Kıbrıs konusunun konuşulmadığını belirtti. Haber Kıbrıs’ın ulaştığı kaynak, “Ağırlıklı olarak ekonomik konular konuşuldu. Döviz noktası ve elektrik konusu ele alındı. KKTC hükümeti elektrik zammını anlattı ve rahatsızlığını dile getirdi. Bu konular ileriki zamanlarda iş bitirme noktasında ele alınacak. Daha bürokratik şekilde konular görüşülecek. Erdoğan seçimi geride bırakmış ve toparlayıcı bakış açısı ile meseleye bakıyor. Her konuyu içine espri katarak tartıştırdı. Buyurgan bir tavrı yok. Ekonomiye bakışlarında olumsuz bir durum görülmedi. Önümüzdeki günlerde Çavuşoğlu adaya gelecek. Kıbrıs konusunda durum değerlendirmesi yapılacak. Ekonomik konularla ilgili de toplantı yapılacak. Müdür seviyesine inme gibi bir durum yok” ifadelerini kullandı.