Haber Kıbrıs Gündeme Getirdi: Başbakanlık'tan Açıklama Geldi

Haber Kıbrıs Haber Merkezi'nin bugün sabah saatlerinde gündeme getirdiği, Başbakan Ünal Üstel ve hükümet ortakları Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın Ankara'ya resmi bir çalışma ziyareti gerçekleştirdiği haberi üzerine, Başbakanlık'tan resmi bir açıklama yapıldı. Açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile bir araya gelecek olan heyetin, Ankara'da devam eden ortak projelerle ilgili çalışma toplantıları gerçekleştireceği belirtildi.

Başbakan Ünal Üstel, hükümet ortakları Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile birlikte bugün Ankara'ya resmi bir çalışma ziyareti gerçekleştiriyor...

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz'la bir araya gelecek olan Başbakan Ünal Üstel ve heyetinin Ankara'da, devam etmekte olan projelerle ilgili birtakım çalışma toplantıları gerçekleştirmesi planlanıyor.

Başbakan Ünal Üstel, ziyareti öncesi, hem Ankara temasları hem de güncel konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başbakan Ünal Üstel, "Karşılıklı sevgiye, saygıya, güvene ve işbirliğine dayanan KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti ilişkilerini hükümet olarak en üst seviyede sürdürmeye devam ediyoruz. İşbirliğimize dayalı gerçekleştirilmiş pek çok projenin yanında halen devam etmekte olan da pek çok ortak projemiz var.

Ankara ziyaretimizde, devam etmekte olan projelerle ilgili çalışma toplantılarımız olacak. Toplantılarımızda, ekonomi, ulaştırma, eğitim, turizm ve tarım gibi konu başlıklarındaki süreçleri ele alacak ve gerekli koordinasyon çalışmalarını birlikte yapacağız" dedi.

Ülkedeki güncel konulara ilişkin de açıklama yapan Başbakan Ünal Üstel, "Ülkemizde bulunan bir eğitim kurumunda başlatılan ve yürütülmekte olan soruşturmaları yakından takip etmeye devam ediyoruz.

Ancak tüm bunlardan bağımsız olarak şunu da açıkça vurgulamak istiyorum; ülkemizde bulunan yerli ya da yabancı kurumların faaliyetlerinin güvenlik boyutu da bizim için her şeyden önemlidir.

Bu ülkede, kim ya da kimler tarafından yapılırsa yapılsın insan kaçakçılığı gibi faaliyetlere de asla göz yummayacağız. Halkımızı, sınırlarımızı ve güvenliğimizi tehdit eden kimseyi affetmeyiz.

Dünya listelerine girmeyi başaran çok iyi okullarımızın marka değerine de gölge düşürmektedir. Hiç bir hatanın onların imajına zarar vermesine de izin vermeyeceğiz. Herkes şunu bilmelidir ki, tüm süreçler tamamlandığında, üniversite sektörümüz eskisinden çok daha güçlü ve nitelikli şekilde yoluna devam edecektir.Üniversite sektörümüzde sadece tabeladan ibaret üniversitelere yer yoktur. Kötü örnekler, dünya listelerine girmeyi başaran çok iyi okullarımızın marka değerine de gölge düşürmektedir. Hiç bir hatanın onların imajına zarar vermesine de izin vermeyeceğiz. Herkes şunu bilmelidir ki, tüm süreçler tamamlandığında, üniversite sektörümüz eskisinden çok daha güçlü ve nitelikli şekilde yoluna devam edecektir" ifadelerini kullandı.