Haber Kıbrıs gündeme getirdi, sorun çözüldü

Haber Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi’ye ulaştırılan Dikmen İlkokulu’nda bir sınıfta masalar ile sandalyelerin boylarının orantısız oluşu ve çocukların kötü şartlarda eğitim gördüğüne dair bir fotoğraf programda konu olunca vatandaşlar bu konuya tepki gösterdi.

Programı izleyenler arasından bulunan Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, programa yorum yazarak katıldı. Çelebi konuyu hemen bugün çözeceklerini belirtirken, Esmen Group Direktörü Esin Esmen de şirket olarak ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduğunu kaydetti. Konunun gündeme gelmesi ve çözülmesi izleyenler tarafından takdirle karşılandı.

Çocukların daha sağlıklı şartlarda öğrenim görmesi adına gösterilen hassasiyet takdir edilirken Milli Eğitim Bakanlığı’na eleştiriler yöneltildi.