Haber Kıbrıs Haber Paketi 6500 devrede

Hızlı, tarafsız, kaliteli, cebinizin dostu haber paketi 6500 Haber Kıbrıs Haber Paketi devrede

Anında haberin yeni adresi hizmette kısa bir süre önce yeniden yapılanan ve Yeni Neslin İlk Dijital Platformu hedefiyle yola çıkan Haber Kıbrıs, bünyesine yeni bir özelliği daha kattı.

Mobil haber paketi Haber Kıbrıs 6500 artık hizmette. Ülkedeki gelişmelerden ve gündemden haberdar olmak isteyen herkesin bir mesajla ulaşabileceği bir platform olan Haber Kıbrıs 6500 olayları anında vatandaşlara ulaştırmak için dizayn edildi.

Her sabah güncel döviz kurları ve nöbetçi eczanelerin yanı sıra ülke gündemi ile ilgili haberlerin gün içerisinde mobil telefonlara mesaj olarak gönderileceği platforma tüm operatörlerin kullanıcıları hemen üye olabilecek.

Nasıl abone olurum?

Haber Kıbrıs 6500’a üye olmak isteyen vatandaşlar, telefonlarının kısa mesaj bölümünden ABONE veya ABONE HABER yazıp 6500’a gönderebilecek. Haber paketinin ücretlendirilmesi ise aylık 4.95 TL olacak.