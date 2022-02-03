Haber Kıbrıs ile DAÜ arasında işbirliği protokolü

Haber Kıbrıs ile Doğu Akdeniz Üniversitesi arasında bugün işbirliği protokolü imzalandı. DAÜ Rektörlüğünde imzalanan protokol ile iki kurum arasında yıl boyunca ortak projeler geliştirilip hayata geçirilecek.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın ve Haber Kıbrıs Genel Müdürü Mete Tümerkan arasında gerçekleşen görüşme sonrasında imzalar atıldı.

Kabulde kısa bir konuşma yapan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, göreve geldikleri günden bu yana üniversitenin bir çok noktada ileriye gitmesi için çaba sarfettiklerini ifade ederek ülkenin öncü üniversitesi DAÜ’nün hem eğitim noktasında hem de öğrenci memnuniyeti anlamında kalitesini ileriye taşıdıklarını anlattı.

Hocanın, Haber Kıbrıs ile gerçekleştirecekleri projelerin hem DAÜ hem de Haber Kıbrıs için yararlı olmasını diledi.

Haber Kıbrıs Genel Müdürü Mete Tümerkan ise DAÜ ile yapacakları proje ve etkinlikleri önemsediklerini belirterek gerek basın gerekse üniversite sektöründe işbirliklerinin artacağını belirtti.

Konuşmaların ardından Haber Kıbrıs adına Mete Tümerkan, DAÜ adına ise Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu protokole imza koydu.

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03/02/2022 20:24