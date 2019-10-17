Haber Kıbrıs Lefkoşa’yla birlikte koşuyor

Ülkenin yeni nesil dijital medya lideri Haber Kıbrıs, Lefkoşa Turkcell’le koşuyor Maratonu’na geçen yıl olduğu gibi bu yıl da tüm personeli ile katkı koyuyor.

6 bin kişiden fazla insanın kayıt yaptırdığı ve her yıl önceki yıldan çok daha fazla insanın katkı koyduğu Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor Maratonu’na Haber Kıbrıs da tüm personeliyle katılacak.

Bu yıl maratonun Haber Portalı Sponsorluğu’nu da üstlenen Haber Kıbrıs, “çocuklar için” mottosuyla yapılacak maraton için bugün anı fotoğrafı çektirdi.

Haber Kıbrıs Haber Müdürü Yağmur Düşer konuyla ilgili yaptığı açıklamada her yıl olduğu gibi bu yıl da Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor Maratonu’na büyük bir zevkle katılacaklarını ifade ederek sadece Lefkoşa değil anlamı büyük bu organizasyona Kıbrıs’ın her yerinden katılım çağrısı yaptı. Maratona Haber Portalı Sponsoru olarak katkı koymanın kurum için önemli olduğunu da ifade eden Düşer, bu görevi gururla yaptıklarının altını çizdi.

17/10/2019 11:21