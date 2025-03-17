Haber Kıbrıs Logosu Kullanılarak Yapılan Dolandırıcılık Yayınlarına Dikkat!

Son günlerde sosyal medya platformlarında artan dolandırıcılık yayınları bu kez "Haber Kıbrıs" logosu kullanılarak yapıldı. Söz konusu gönderilerde, belirli bir miktar yatırım yaparak yüksek kazanç elde edileceği iddia ediliyor. Ancak Haber Kıbrıs yetkilileri, böyle bir yayının kesinlikle kendi platformlarına ait olmadığını ve sahte hesaplar tarafından yapıldığını duyurdu.

Haber Kıbrıs yetkilileri, yayınların yalnızca kendi web siteleri ve doğrulanmış sosyal medya hesaplarından yapıldığını kesin bir dille vurguladı. Sahte gönderilere maruz kalan vatandaşların, durumu ilgili makamlarla paylaşması ve gerekli hukuki adımları atması gerektiği belirtildi. Haber Kıbrıs, halkı bilinçlendirmek ve bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı korunmalarını sağlamak adına her türlü hukuki süreci başlatacağını açıkladı.