Haber Kıbrıs öneriyor: Ya eşeklere bakın, ya da bakacak olana devredin

Haber Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi Karpaz Milli Park, Doğal ve Arkeolojik Sit Alanı ve Özel Çevre Koruma Alanı ile ilgili öneride bulunarak orada bulunan eşeklerin bakımının yapılabilmesi ve yaşamlarını doğru sürdürebilmeleri adına 4 veteriner ve 10 işçi istihdamının yapılması gerektiğini belirtti.

Ekmekçi, Günaydın Haber Kıbrıs programında yaptığı konuşmada Karpaz’daki eşeklerin açlıktan ölme noktasına geldiğini üstüne de kimin yaptığı belli olmayan olaylar ile yaşamlarını yitirdiklerini söyledi. Ekmekçi, devletin ve Turizm Bakanlığı’nın bu konuya el atarak konuyu turizm boyutuyla ele alabileceğini belirtti. Ekmekçi, tüm bunların yıllardır yapılmadığını, yapılmayacaksa da bölgenin Taşkent Doğa Parkı’na devredilmesinin en mantıklısı olacağını belirtti.

İşte Hüseyin Ekmekçi’nin programda söyledikleri: