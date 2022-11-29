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Aksa Süper Lig 2022 - 2023 sezonunda 10. Hafta geride kaldı, İşte Futbolda haftanın enleri, toplu sonuçlar, puan durumu.

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29/11/2022

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Haber Kıbrıs Spor Görünüm

Aksa Süper Lig 2022 - 2023 sezonunda 10. Hafta geride kaldı, İşte Futbolda haftanın enleri, toplu sonuçlar, puan durumu.

BAŞARILILAR

Haftanın takımı:

MESARYA

 

Haftanın teknik adamı:

CEMAL KIR (ÇETİNKAYA)

 

Haftanın futbolcusu:

UFUK ŞİMŞEK (MTG)

 

Haftanın hakemi:

SERHAN ŞİMŞEK (MESARYA-M.DEĞİRMENLİK)

 

Haftanın kare ası:

M.YAŞINSES (MESARYA), MAHMUT (YEŞİLOVA), MUSA (GÖÇMENKÖY), DOĞUKAN (ÇETİNKAYA)

 

Gol krallığı:

8 Gol:

MASHUMBA (CB GENÇLİK GÜCÜ), ŞENOL (MTG), MUHİTTİN (CİHANGİR)

 

7 Gol:

WESTON (DUMLUPINAR)

 

6 Gol:

FELİX (K.KAYMAKLI), ARİF (MTG), H.DEĞNEKLİ (DEĞİRMENLİK), SYLLA (YENİCAMİ)

 

Toplu sonuçlar:

 

Puan Durumu:

 

Haftanın Programı:

29/11/2022 08:21
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TAGS: haber kıbrıs, spor, görünüm, haftanın enleri
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