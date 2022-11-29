Haber Kıbrıs Spor Görünüm

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Aksa Süper Lig 2022 - 2023 sezonunda 10. Hafta geride kaldı, İşte Futbolda haftanın enleri, toplu sonuçlar, puan durumu.
29/11/2022
Aksa Süper Lig 2022 - 2023 sezonunda 10. Hafta geride kaldı, İşte Futbolda haftanın enleri, toplu sonuçlar, puan durumu.
BAŞARILILAR
Haftanın takımı:
MESARYA
Haftanın teknik adamı:
CEMAL KIR (ÇETİNKAYA)
Haftanın futbolcusu:
UFUK ŞİMŞEK (MTG)
Haftanın hakemi:
SERHAN ŞİMŞEK (MESARYA-M.DEĞİRMENLİK)
Haftanın kare ası:
M.YAŞINSES (MESARYA), MAHMUT (YEŞİLOVA), MUSA (GÖÇMENKÖY), DOĞUKAN (ÇETİNKAYA)
Gol krallığı:
8 Gol:
MASHUMBA (CB GENÇLİK GÜCÜ), ŞENOL (MTG), MUHİTTİN (CİHANGİR)
7 Gol:
WESTON (DUMLUPINAR)
6 Gol:
FELİX (K.KAYMAKLI), ARİF (MTG), H.DEĞNEKLİ (DEĞİRMENLİK), SYLLA (YENİCAMİ)
Toplu sonuçlar:
Puan Durumu:
Haftanın Programı: