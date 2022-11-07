Haber Kıbrıs Spor Görünüm

Aksa Süper Lig 2022 - 2023 sezonunda 7. Hafta geride kaldı, İşte Futbolda haftanın enleri, toplu sonuçlar, puan durumu.

ads ads ads ads
07/11/2022

ads
Haber Kıbrıs Spor Görünüm

Aksa Süper Lig 2022 - 2023 sezonunda 7. Hafta geride kaldı, İşte Futbolda haftanın enleri, toplu sonuçlar, puan durumu.

 

BAŞARILILAR

 

Haftanın takımı:

MESARYA

 

Haftanın teknik adamı:

TOYGAR DAVULCU (CİHANGİR)

 

Haftanın futbolcusu:

ERNEST (HAMİTKÖY)

 

Haftanın hakemi:

FEHİM DAYI (DEĞİRMENLİK-LEFKE)

 

Haftanın kare ası:

ÇAĞRI (MESARYA), WESTON (DUMLUPINAR), E.KUVVETLİŞAHİN (MTG), BURAK (DEĞİRMENLİK)

 

Gol krallığı:

7 Gol:

MASHUMBA (CB GENÇLİK GÜCÜ),

 

6 Gol:

ŞENOL (MTG), FELİX (K.KAYMAKLI)

MUHİTTİN (CİHANGİR), WESTON (DUMLUPINAR)

 

5 Gol:

DEYNEKLİ (DEĞİRMENLİK), TANSEL (DTB), ARİF (MTG), ERNEST (HAMİTKÖY)

 

Toplu sonuçlar:

 

Puan Durumu:

 

Haftanın Programı:

07/11/2022 08:31
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Haber Kıbrıs Spor Görünüm, haftanın enleri
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.