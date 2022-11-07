Haber Kıbrıs Spor Görünüm

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Aksa Süper Lig 2022 - 2023 sezonunda 7. Hafta geride kaldı, İşte Futbolda haftanın enleri, toplu sonuçlar, puan durumu.
07/11/2022
Aksa Süper Lig 2022 - 2023 sezonunda 7. Hafta geride kaldı, İşte Futbolda haftanın enleri, toplu sonuçlar, puan durumu.
BAŞARILILAR
Haftanın takımı:
MESARYA
Haftanın teknik adamı:
TOYGAR DAVULCU (CİHANGİR)
Haftanın futbolcusu:
ERNEST (HAMİTKÖY)
Haftanın hakemi:
FEHİM DAYI (DEĞİRMENLİK-LEFKE)
Haftanın kare ası:
ÇAĞRI (MESARYA), WESTON (DUMLUPINAR), E.KUVVETLİŞAHİN (MTG), BURAK (DEĞİRMENLİK)
Gol krallığı:
7 Gol:
MASHUMBA (CB GENÇLİK GÜCÜ),
6 Gol:
ŞENOL (MTG), FELİX (K.KAYMAKLI)
MUHİTTİN (CİHANGİR), WESTON (DUMLUPINAR)
5 Gol:
DEYNEKLİ (DEĞİRMENLİK), TANSEL (DTB), ARİF (MTG), ERNEST (HAMİTKÖY)
Toplu sonuçlar:
Puan Durumu:
Haftanın Programı: