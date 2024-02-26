Haber Kıbrıs Spor Görünüm

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Aksa Süper Lig 2023 - 2024 sezonunda 20. hafta geride kaldı, İşte futbolda haftanın enleri, toplu sonuçlar ve puan durumu.
26/02/2024
Aksa Süper Lig 2023 - 2024 sezonunda 20. hafta geride kaldı, İşte futbolda haftanın enleri, toplu sonuçlar ve puan durumu.
HAFTANIN BAŞARILILARI
HAFTANIN TAKIMI:
MAĞUSA TÜRK GÜCÜ
HAFTANIN TEKNİK ADAMI:
CEMAL KIR (ALSANCAK YEŞİLOVA)
HAFTANIN FUTBOLCUSU:
TAHSİN KAYA (TH DUMLUPINAR)
HAFTANIN HAKEMİ:
FEHİM DAYI (CİHANGİR-MAĞUSA TÜRK GÜCÜ)
HAFTANIN KARE ASI:
MEMDUH SARIOĞLU (YEŞİLOVA), ERNEST (ÇETİNKAYA), BÜLENT TUR (P. GENÇLER BİRLİĞİ), ZİHNİ TEMELCİ (MTG)
GOL KRALLIĞI:
23 GOL:
MUHİTTİN TÜMBÜL (CİHANGİR)
16 GOL:
DİNO PETER (MAĞUSA TÜRK GÜCÜ)
14 GOL:
MERT GÜÇLÜCAN (TH DUMLUPINAR)
13 GOL:
UZO UGWE (YENİCAMİ), SULEYMANE DOUKARA (MTG)
DİATTA (M.KARŞIYAKA), ADJESSA (TH. DUMLUPINAR), ERNEST (ÇETİNKAYA)
SONUÇLAR:
PUAN DURUMU:
PROGRAM: