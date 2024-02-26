Haber Kıbrıs Spor Görünüm

Aksa Süper Lig 2023 - 2024 sezonunda 20. hafta geride kaldı, İşte futbolda haftanın enleri, toplu sonuçlar ve puan durumu.

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26/02/2024

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Haber Kıbrıs Spor Görünüm

Aksa Süper Lig 2023 - 2024 sezonunda 20. hafta geride kaldı, İşte futbolda haftanın enleri, toplu sonuçlar ve puan durumu.

HAFTANIN BAŞARILILARI 

HAFTANIN TAKIMI:
MAĞUSA TÜRK GÜCÜ

HAFTANIN TEKNİK ADAMI:
CEMAL KIR (ALSANCAK YEŞİLOVA)

HAFTANIN FUTBOLCUSU:
TAHSİN KAYA (TH DUMLUPINAR)

HAFTANIN HAKEMİ:
FEHİM DAYI (CİHANGİR-MAĞUSA TÜRK GÜCÜ)

HAFTANIN KARE ASI:
MEMDUH SARIOĞLU (YEŞİLOVA), ERNEST (ÇETİNKAYA), BÜLENT TUR (P. GENÇLER BİRLİĞİ), ZİHNİ TEMELCİ (MTG)

GOL KRALLIĞI:
23 GOL:
MUHİTTİN TÜMBÜL (CİHANGİR)

16 GOL: 
DİNO PETER (MAĞUSA TÜRK GÜCÜ)

14 GOL:
MERT GÜÇLÜCAN (TH DUMLUPINAR)

13 GOL:
UZO UGWE (YENİCAMİ), SULEYMANE DOUKARA  (MTG)
DİATTA (M.KARŞIYAKA),  ADJESSA (TH. DUMLUPINAR), ERNEST (ÇETİNKAYA)

SONUÇLAR:

PUAN DURUMU:

PROGRAM:

 

26/02/2024 08:56
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