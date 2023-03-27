Haber Kıbrıs Spor Görünüm

Aksa Süper Lig 2022 - 2023 sezonunda 22. hafta geride kaldı, İşte Futbolda haftanın enleri, toplu sonuçlar, puan durumu.

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27/03/2023

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Haber Kıbrıs Spor Görünüm

Aksa Süper Lig 2022 - 2023 sezonunda 22. hafta geride kaldı, İşte Futbolda haftanın enleri, toplu sonuçlar, puan durumu.

BAŞARILILAR

Haftanın takımı:
HAMİTKÖY

Haftanın teknik adamı:
NAZIM AKTUNÇ (MESARYA)

Haftanın futbolcusu:
ŞENOL ŞÖFÖR (MTG)

Haftanın hakemi:
İSMAİL ERCAN (ÇETİNKAYA-MTG)

Haftanın kare ası:
HAMİT (DTB), ERAY (MESARYA), TACETTİN (CİHANGİR), ALTAN (HAMİTKÖY)

Gol krallığı:
23 Gol:
MUHİTTİN (CİHANGİR)

16 Gol:
SYLLA (YENİCAMİ), ŞENOL (MTG)

15 Gol:
POTE (MTG) 

12 Gol:
BURAK (GÖÇMENKÖY)


Toplu sonuçlar:

Puan Durumu:

Haftanın Programı:

27/03/2023 09:01
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TAGS: Haber Kıbrıs Spor Görünüm
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