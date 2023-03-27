Haber Kıbrıs Spor Görünüm

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Aksa Süper Lig 2022 - 2023 sezonunda 22. hafta geride kaldı, İşte Futbolda haftanın enleri, toplu sonuçlar, puan durumu.
27/03/2023
Aksa Süper Lig 2022 - 2023 sezonunda 22. hafta geride kaldı, İşte Futbolda haftanın enleri, toplu sonuçlar, puan durumu.
BAŞARILILAR
Haftanın takımı:
HAMİTKÖY
Haftanın teknik adamı:
NAZIM AKTUNÇ (MESARYA)
Haftanın futbolcusu:
ŞENOL ŞÖFÖR (MTG)
Haftanın hakemi:
İSMAİL ERCAN (ÇETİNKAYA-MTG)
Haftanın kare ası:
HAMİT (DTB), ERAY (MESARYA), TACETTİN (CİHANGİR), ALTAN (HAMİTKÖY)
Gol krallığı:
23 Gol:
MUHİTTİN (CİHANGİR)
16 Gol:
SYLLA (YENİCAMİ), ŞENOL (MTG)
15 Gol:
POTE (MTG)
12 Gol:
BURAK (GÖÇMENKÖY)
Toplu sonuçlar:
Puan Durumu:
Haftanın Programı: