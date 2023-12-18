Haber Kıbrıs Spor Görünüm

Aksa Süper Lig 2023 - 2024 sezonunda 13. Hafta geride kaldı, İşte futbolda haftanın enleri, toplu sonuçlar, puan durumu ve haftanın programı.

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18/12/2023

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Haber Kıbrıs Spor Görünüm


Aksa Süper Lig 2023 - 2024 sezonunda 13. Hafta geride kaldı, İşte futbolda haftanın enleri, toplu sonuçlar, puan durumu ve haftanın programı.

HAFTANIN BAŞARILILARI 

HAFTANIN TAKIMI:
YENİ BOĞAZİÇİ 

HAFTANIN TEKNİK ADAMI:
TURAN ALTAY (ÇETİNKAYA)

HAFTANIN FUTBOLCUSU:
CEMAL YAŞINSES (YEŞİLOVA)

HAFTANIN HAKEMİ:
TURGAY MİSK (MTG-GÖÇMENKÖY)

HAFTANIN KARE ASI:
ERAY (GB), KEMAL (ÇETİNKAYA), ERHUN (MTG), ADJESSA (DUMLUPINAR)

GOL KRALLIĞI:
17 GOL:
MUHİTTİN TÜMBÜL (CİHANGİR)

12 GOL: 
DİNO PETER (MTG)

11 GOL:
SOULEYMANE DOUKARA (MTG)

10 GOL:
SERTAN KURUKAFA (GB)

9 GOL:
MERT GÜÇLÜCAN (DUMLUPINAR)

SONUÇLAR:

PUAN DURUMU:

PROGRAM:

18/12/2023 09:13
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TAGS: Haber Kıbrıs Spor Görünüm
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