Haber Kıbrıs Spor Görünüm

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Aksa Süper Lig 2023 - 2024 sezonunda 13. Hafta geride kaldı, İşte futbolda haftanın enleri, toplu sonuçlar, puan durumu ve haftanın programı.
18/12/2023
Aksa Süper Lig 2023 - 2024 sezonunda 13. Hafta geride kaldı, İşte futbolda haftanın enleri, toplu sonuçlar, puan durumu ve haftanın programı.
HAFTANIN BAŞARILILARI
HAFTANIN TAKIMI:
YENİ BOĞAZİÇİ
HAFTANIN TEKNİK ADAMI:
TURAN ALTAY (ÇETİNKAYA)
HAFTANIN FUTBOLCUSU:
CEMAL YAŞINSES (YEŞİLOVA)
HAFTANIN HAKEMİ:
TURGAY MİSK (MTG-GÖÇMENKÖY)
HAFTANIN KARE ASI:
ERAY (GB), KEMAL (ÇETİNKAYA), ERHUN (MTG), ADJESSA (DUMLUPINAR)
GOL KRALLIĞI:
17 GOL:
MUHİTTİN TÜMBÜL (CİHANGİR)
12 GOL:
DİNO PETER (MTG)
11 GOL:
SOULEYMANE DOUKARA (MTG)
10 GOL:
SERTAN KURUKAFA (GB)
9 GOL:
MERT GÜÇLÜCAN (DUMLUPINAR)
SONUÇLAR:
PUAN DURUMU:
PROGRAM: