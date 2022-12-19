Haber Kıbrıs Spor Görünüm

Aksa Süper Lig 2022 - 2023 sezonunda 13. Hafta geride kaldı, İşte Futbolda haftanın enleri, toplu sonuçlar, puan durumu.

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19/12/2022

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Haber Kıbrıs Spor Görünüm

Aksa Süper Lig 2022 - 2023 sezonunda 13. Hafta geride kaldı, İşte Futbolda haftanın enleri, toplu sonuçlar, puan durumu.

BAŞARILILAR

Haftanın takımı:
M.A.YEŞİLOVA 

Haftanın teknik adamı:
HASAN KARGILI (GÖÇMENKÖY)

Haftanın futbolcusu:
SALAHİ (MESARYA)

Haftanın hakemi:
EMRE ÖZTAŞLI (M.DEĞİRMENLİK-YENİCAMİ)

Haftanın kare ası:
ARİF (MTG), SAMET (GÖÇMENKÖY), EROL (CİHANGİR), OSMAN (DUMLUPINAR)

Gol krallığı:
12 Gol:
MUHİTTİN (CİHANGİR)

10 Gol:
ŞENOL (MTG), ARİF (MTG)

8 Gol: 
MASHUMBA (CB GENÇLİK GÜCÜ), H. DEYNEKLİ (M. DEĞİRMENLİK), BURAK (M.DEĞİRMENLİK)

Toplu sonuçlar:

Puan Durumu:

Haftanın Programı:

19/12/2022 09:05
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TAGS: Haber Kıbrıs Spor Görünüm, haftanın enleri
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