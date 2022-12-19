Haber Kıbrıs Spor Görünüm

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Aksa Süper Lig 2022 - 2023 sezonunda 13. Hafta geride kaldı, İşte Futbolda haftanın enleri, toplu sonuçlar, puan durumu.
19/12/2022
Aksa Süper Lig 2022 - 2023 sezonunda 13. Hafta geride kaldı, İşte Futbolda haftanın enleri, toplu sonuçlar, puan durumu.
BAŞARILILAR
Haftanın takımı:
M.A.YEŞİLOVA
Haftanın teknik adamı:
HASAN KARGILI (GÖÇMENKÖY)
Haftanın futbolcusu:
SALAHİ (MESARYA)
Haftanın hakemi:
EMRE ÖZTAŞLI (M.DEĞİRMENLİK-YENİCAMİ)
Haftanın kare ası:
ARİF (MTG), SAMET (GÖÇMENKÖY), EROL (CİHANGİR), OSMAN (DUMLUPINAR)
Gol krallığı:
12 Gol:
MUHİTTİN (CİHANGİR)
10 Gol:
ŞENOL (MTG), ARİF (MTG)
8 Gol:
MASHUMBA (CB GENÇLİK GÜCÜ), H. DEYNEKLİ (M. DEĞİRMENLİK), BURAK (M.DEĞİRMENLİK)
Toplu sonuçlar:
Puan Durumu:
Haftanın Programı: