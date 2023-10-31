Haber Kıbrıs Spor Görünüm

Haber Kıbrıs Spor Görünüm Aksa Süper Lig 2023 - 2024 sezonunda 6. Hafta geride kaldı, İşte futbolda haftanın enleri, toplu sonuçlar, puan durumu ve haftanın programı.

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31/10/2023

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Haber Kıbrıs Spor Görünüm

Aksa Süper Lig 2023 - 2024 sezonunda 6. Hafta geride kaldı, İşte futbolda haftanın enleri, toplu sonuçlar, puan durumu ve haftanın programı.

HAFTANIN BAŞARILILARI: 

HAFTANIN TAKIMI:
YENİCAMİ

HAFTANIN TEKNİK ADAMI:
NAZIM AKTUNÇ (GÖÇMENKÖY)

HAFTANIN FUTBOLCUSU:
HASCAN KIRMAZ (DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ)

HAFTANIN HAKEMİ:
FERHAT TUNA (DUMLUPINAR-YEŞİLOVA)

HAFTANIN KARE ASI:
M.YAŞINSES (MESARYA), SELÇUK (CİHANGİR), SAMET (GÖÇMENKÖY), ERHUN (MTG)

GOL KRALLIĞI:
7 GOL:
MUHİTTİN (CİHANGİR)

6 GOL: 
TURGUT (YENİBOĞAZİÇİ), SERTAN (GENÇLER BİRLİĞİ), 

5 GOL:
İBRAHİM KÖSE (CB GENÇLİK GÜCÜ), H.CELİL (MTG), DOUKARA (MTG), UZO (YENİCAMİ)

4 GOL:
DİNOPETER (MTG), BURAK (KARŞIYAKA), ERHUN (MTG), CHRİSTİAN (YAK), MEYE (CİHANGİR), KENAN (DTB) 

SONUÇLAR:

PUAN DURUMU:

PROGRAM:


 

31/10/2023 09:09
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TAGS: spor, futbol, haber, kıbrıs
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