Haber Kıbrıs Spor Görünüm
Haber Kıbrıs Spor Görünüm Aksa Süper Lig 2023 - 2024 sezonunda 6. Hafta geride kaldı, İşte futbolda haftanın enleri, toplu sonuçlar, puan durumu ve haftanın programı.
31/10/2023
Aksa Süper Lig 2023 - 2024 sezonunda 6. Hafta geride kaldı, İşte futbolda haftanın enleri, toplu sonuçlar, puan durumu ve haftanın programı.
HAFTANIN BAŞARILILARI:
HAFTANIN TAKIMI:
YENİCAMİ
HAFTANIN TEKNİK ADAMI:
NAZIM AKTUNÇ (GÖÇMENKÖY)
HAFTANIN FUTBOLCUSU:
HASCAN KIRMAZ (DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ)
HAFTANIN HAKEMİ:
FERHAT TUNA (DUMLUPINAR-YEŞİLOVA)
HAFTANIN KARE ASI:
M.YAŞINSES (MESARYA), SELÇUK (CİHANGİR), SAMET (GÖÇMENKÖY), ERHUN (MTG)
GOL KRALLIĞI:
7 GOL:
MUHİTTİN (CİHANGİR)
6 GOL:
TURGUT (YENİBOĞAZİÇİ), SERTAN (GENÇLER BİRLİĞİ),
5 GOL:
İBRAHİM KÖSE (CB GENÇLİK GÜCÜ), H.CELİL (MTG), DOUKARA (MTG), UZO (YENİCAMİ)
4 GOL:
DİNOPETER (MTG), BURAK (KARŞIYAKA), ERHUN (MTG), CHRİSTİAN (YAK), MEYE (CİHANGİR), KENAN (DTB)
SONUÇLAR:
PUAN DURUMU:
PROGRAM: