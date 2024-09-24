Haber Kıbrıs Spor Görünüm
24/09/2024
Süper Lig Süleyman Göktaş sezonu ilk haftası tamamlandı .
İlk haftada hiç beraberlik çıkmadı. 4 maçı evsahibi takımlar kazanırken, 4 maçı da deplasman ekipleri aldı. Maçlarda 25 gol atılırken maç başı ortalaması 3.1 oldu. 16 gol yabancı futbolculardan gelirken, 8 golü yerli futbolcular attı. Maçlarda 4 kez penaltı düdüğü çalındı, 4 de kırmızı kart gösterildi.
PUMA haftanın başarılılarını sunar
HAFTANIN ENLERİ
HAFTANIN TAKIMI:
DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ
HAFTANIN TEKNİK DİREKTÖRÜ:
TURAN ALTAY (CB GENÇLİK GÜCÜ)
HAFTANIN FUTBOLCUSU:
CRİSTOPHER JOSUE (LEFKE)
HAFTANIN HAKEMİ:
KEREM ERAN (DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ-CİHANGİR)
HAFTANIN KARE ASI:
OUMAR DIOUF (CB GENÇLİK GÜCÜ), YASİN AÇIKEL (YENİCAMİ), GABRIEL BAWA (GENÇLER BİRLİĞİ), JONATHAN WESTON (A YEŞİLOVA)
GOL KRALLIĞI:
2 GOL:
GABRIEL BAWA (GENÇLER BİRLİĞİ), OUMAR DIOUF (CB GENÇLİK GÜCÜ), CRİSTOPHER JOSUE (LEFKE)
PUAN DURUMU:
SONUÇLAR:
HAFTANIN PROGRAMI:
24/09/2024 09:23