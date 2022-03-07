Haber Kıbrıs Spor Görünüm

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21. Hafta geride kaldı, İşte Futbolda haftanın enleri, toplu sonuçlar, puan durumu.
07/03/2022
Haftanın takımı:
HAMİTKÖY
Haftanın teknik adamı:
ÇAĞAN ÇERKEZ (LEFKE)
Haftanın futbolcusu:
BARKIN (CİHANGİR)
Haftanın hakemi:
TURGAY MİSK (MTG-K.KAYMAKLI)
Haftanın kare ası:
KASIM (LEFKE), ERDOĞAN (BÜY), ASRIN (YAK), REMZİ (MESARYA)
Gol krallığı:
14 gol:
MİSHALİ (Cihangir)
13 gol:
REMZİ (MESARYA)
12 gol:
KASIM ((LEFKE), WESTON (DUMLUPINAR), KOSSİ (MTG)
11 gol:
TOYKAN (HAMİTKÖY), YASİN (YEŞİLOVA), ERTAÇ (MESARYA)
Toplu sonuçlar:
Puan durumu:
Program: