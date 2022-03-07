Haber Kıbrıs Spor Görünüm

21. Hafta geride kaldı, İşte Futbolda haftanın enleri, toplu sonuçlar, puan durumu.

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07/03/2022

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Haber Kıbrıs Spor Görünüm

Haftanın takımı:
HAMİTKÖY

Haftanın teknik adamı:
ÇAĞAN ÇERKEZ (LEFKE)

Haftanın futbolcusu:
BARKIN (CİHANGİR)

Haftanın hakemi:
TURGAY MİSK (MTG-K.KAYMAKLI)

Haftanın kare ası:
KASIM (LEFKE), ERDOĞAN (BÜY), ASRIN (YAK), REMZİ (MESARYA)

Gol krallığı:
14 gol: 
MİSHALİ (Cihangir)

13 gol:
REMZİ (MESARYA)

12 gol:
KASIM ((LEFKE), WESTON (DUMLUPINAR), KOSSİ (MTG)

11 gol:
TOYKAN (HAMİTKÖY), YASİN (YEŞİLOVA), ERTAÇ (MESARYA)

Toplu sonuçlar:

Puan durumu:

Program:

07/03/2022 09:21
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TAGS: HABER KIBRIS, SPOR, GÖRÜNÜM, HAFTANIN ENLERİ
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