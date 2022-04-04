Haber Kıbrıs Spor Görünüm

İşte Futbolda haftanın enleri, toplu sonuçlar, puan durumu.

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04/04/2022

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Haber Kıbrıs Spor Görünüm

Haftanın takımı:
BAF ÜLKÜ YURDU

Haftanın teknik adamı:
ÇAĞAN ÇERKEZ (LEFKE)

Haftanın futbolcusu:
TÜRKKAN DELİDENİZ (Y.DUMLUPINAR)

Haftanın hakemi: 
EVREN KARADEMİR (DUMLUPINAR-YEŞİLOVA)

Haftanın kare ası:
KEİTA (YAK), M.ALTIN (DUMLUPINAR), CANDY (MESARYA), H.SEDATGİL (BÜY)

Gol krallığı:
17 gol: 
MİSHALİ (CİHANGİR)

16 gol:
WESTON (Y.DUMLUPINAR)

15 gol:
KASIM (LEFKE), REMZİ (MESARYA)

12 gol:
FELİX (K.KAYMAKLI), YASİN (YEŞİLOVA), KOSSİ (MTG), ERTAÇ (MESARYA)

Toplu sonuçlar:

Puan durumu:

Program:

04/04/2022 09:28
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TAGS: Haber Kıbrıs, Spor, futbol
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