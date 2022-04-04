Haber Kıbrıs Spor Görünüm

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İşte Futbolda haftanın enleri, toplu sonuçlar, puan durumu.
04/04/2022
Haftanın takımı:
BAF ÜLKÜ YURDU
Haftanın teknik adamı:
ÇAĞAN ÇERKEZ (LEFKE)
Haftanın futbolcusu:
TÜRKKAN DELİDENİZ (Y.DUMLUPINAR)
Haftanın hakemi:
EVREN KARADEMİR (DUMLUPINAR-YEŞİLOVA)
Haftanın kare ası:
KEİTA (YAK), M.ALTIN (DUMLUPINAR), CANDY (MESARYA), H.SEDATGİL (BÜY)
Gol krallığı:
17 gol:
MİSHALİ (CİHANGİR)
16 gol:
WESTON (Y.DUMLUPINAR)
15 gol:
KASIM (LEFKE), REMZİ (MESARYA)
12 gol:
FELİX (K.KAYMAKLI), YASİN (YEŞİLOVA), KOSSİ (MTG), ERTAÇ (MESARYA)
Toplu sonuçlar:
Puan durumu:
Program: