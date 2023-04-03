Haber Kıbrıs Spor Görünüm

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Aksa Süper Lig 2022 - 2023 sezonunda 23. hafta geride kaldı, İşte Futbolda haftanın enleri, toplu sonuçlar, puan durumu.
03/04/2023
Aksa Süper Lig 2022 - 2023 sezonunda 23. hafta geride kaldı, İşte Futbolda haftanın enleri, toplu sonuçlar, puan durumu.
BAŞARILILAR
Haftanın takımı:
ÇETİNKAYA
Haftanın teknik adamı:
KADİR HAKEL ( GÖÇMENKÖY)
Haftanın futbolcusu:
SİNAN ÖĞÜT (MESARYA)
Haftanın hakemi:
SERHAN ŞİMŞEK (KK-GG)
Haftanın kare ası:
YAĞIŞ (K.KAYMAKLI), M. GEZER (GÖÇMENKÖY), KONDOZ (DTB), MERT (DUMLUPINAR)
Gol krallığı:
23 Gol:
MUHİTTİN (CİHANGİR)
16 Gol:
SYLLA (YENİCAMİ), ŞENOL (MTG), POTE ( MTG)
12 Gol:
BURAK (GÖÇMENKÖY)
Toplu sonuçlar:
Puan Durumu:
Haftanın Programı: