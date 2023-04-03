Haber Kıbrıs Spor Görünüm

Aksa Süper Lig 2022 - 2023 sezonunda 23. hafta geride kaldı, İşte Futbolda haftanın enleri, toplu sonuçlar, puan durumu.

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03/04/2023

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Haber Kıbrıs Spor Görünüm

Aksa Süper Lig 2022 - 2023 sezonunda 23. hafta geride kaldı, İşte Futbolda haftanın enleri, toplu sonuçlar, puan durumu.

BAŞARILILAR

Haftanın takımı:
ÇETİNKAYA

Haftanın teknik adamı:
KADİR HAKEL ( GÖÇMENKÖY)

Haftanın futbolcusu:
SİNAN ÖĞÜT (MESARYA)

Haftanın hakemi:
SERHAN ŞİMŞEK (KK-GG)

Haftanın kare ası:
YAĞIŞ (K.KAYMAKLI), M. GEZER (GÖÇMENKÖY), KONDOZ (DTB), MERT (DUMLUPINAR)

Gol krallığı:
23 Gol:
MUHİTTİN (CİHANGİR)

16 Gol:
SYLLA (YENİCAMİ), ŞENOL (MTG), POTE ( MTG)

12 Gol:
BURAK (GÖÇMENKÖY)


Toplu sonuçlar:

Puan Durumu:

Haftanın Programı:

03/04/2023 09:35
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TAGS: Haber Kıbrıs Spor Görünüm
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