Haber Kıbrıs Spor Görünüm

Aksa Süper Lig 2023 - 2024 sezonunda 9. Hafta geride kaldı, İşte futbolda haftanın enleri, toplu sonuçlar, puan durumu ve haftanın programı.

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20/11/2023

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Aksa Süper Lig 2023 - 2024 sezonunda 9. Hafta geride kaldı, İşte futbolda haftanın enleri, toplu sonuçlar, puan durumu ve haftanın programı.

HAFTANIN BAŞARILILARI 

HAFTANIN TAKIMI:
DUMLUPINAR

HAFTANIN TEKNİK ADAMI:
DERVİŞ KOLCU (CB GENÇLİK GÜCÜ)

HAFTANIN FUTBOLCUSU:
SERCAN DEMİRMAN (CİHANGİR)

HAFTANIN HAKEMİ:
EVREN KARADEMİR (DTB-KARŞIYAKA)

HAFTANIN KARE ASI:
ALİ AKBULUT (GENÇLİK GÜCÜ), SAMET (GÖÇMENKÖY), UZO (YENİCAMİ), MEMDUH (YEŞİLOVA)

GOL KRALLIĞI:
13 GOL:
MUHİTTİN TÜMBÜL (CİHANGİR)

9 GOL: 
SERTAN KURUKAFA (GENÇLER BİRLİĞİ)

8 GOL:
TURGUT KAÇAR (YENİ BOĞAZİÇİ)

7 GOL:
DOUKARA (MTG), UZO (YENİCAMİ), CHRİSTİAN (YENİCAMİ)

SONUÇLAR:

PUAN DURUMU:

PROGRAM:

20/11/2023 09:39
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