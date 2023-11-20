Haber Kıbrıs Spor Görünüm

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Aksa Süper Lig 2023 - 2024 sezonunda 9. Hafta geride kaldı, İşte futbolda haftanın enleri, toplu sonuçlar, puan durumu ve haftanın programı.
20/11/2023
Aksa Süper Lig 2023 - 2024 sezonunda 9. Hafta geride kaldı, İşte futbolda haftanın enleri, toplu sonuçlar, puan durumu ve haftanın programı.
HAFTANIN BAŞARILILARI
HAFTANIN TAKIMI:
DUMLUPINAR
HAFTANIN TEKNİK ADAMI:
DERVİŞ KOLCU (CB GENÇLİK GÜCÜ)
HAFTANIN FUTBOLCUSU:
SERCAN DEMİRMAN (CİHANGİR)
HAFTANIN HAKEMİ:
EVREN KARADEMİR (DTB-KARŞIYAKA)
HAFTANIN KARE ASI:
ALİ AKBULUT (GENÇLİK GÜCÜ), SAMET (GÖÇMENKÖY), UZO (YENİCAMİ), MEMDUH (YEŞİLOVA)
GOL KRALLIĞI:
13 GOL:
MUHİTTİN TÜMBÜL (CİHANGİR)
9 GOL:
SERTAN KURUKAFA (GENÇLER BİRLİĞİ)
8 GOL:
TURGUT KAÇAR (YENİ BOĞAZİÇİ)
7 GOL:
DOUKARA (MTG), UZO (YENİCAMİ), CHRİSTİAN (YENİCAMİ)
SONUÇLAR:
PUAN DURUMU:
PROGRAM: