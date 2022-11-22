Haber Kıbrıs Spor Görünüm

Aksa Süper Lig 2022 - 2023 sezonunda 9. Hafta geride kaldı, İşte Futbolda haftanın enleri, toplu sonuçlar, puan durumu.

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22/11/2022

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Haber Kıbrıs Spor Görünüm

BAŞARILILAR

 

Haftanın takımı:

MAĞUSA TÜRK GÜCÜ

 

Haftanın teknik adamı:

TURAN ALTAY (DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ)

 

Haftanın futbolcusu:

H.TURAN (DTB)

 

Haftanın hakemi:

OSMAN ÖZPAŞA (DEĞİRMENLİK-DUMLUPINAR)

 

 

Haftanın kare ası:

O.ŞANVERDİ (DUMLUPINAR), M.YAŞINSES (MESARYA), İRFAN (LEFKE), ÜNAL (MTG)

 

Gol krallığı:

7 Gol:

MASHUMBA (CB GENÇLİK GÜCÜ), WESTON (DUMLUPINAR), ŞENOL (MTG)

 

6 Gol:

FELİX (K.KAYMAKLI)

MUHİTTİN (CİHANGİR), ARİF (MTG), H.DEĞNEKLİ (DEĞİRMENLİK)

 

5 Gol:

TANSEL (DTB), ERNEST (HAMİTKÖY), HASCAN (YAK), SYLLA (YAK)

 

Toplu sonuçlar:

 

Puan Durumu:

 

Haftanın Programı:

22/11/2022 09:46
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TAGS: Haber Kıbrıs Spor
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