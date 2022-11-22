Haber Kıbrıs Spor Görünüm

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Aksa Süper Lig 2022 - 2023 sezonunda 9. Hafta geride kaldı, İşte Futbolda haftanın enleri, toplu sonuçlar, puan durumu.
22/11/2022
BAŞARILILAR
Haftanın takımı:
MAĞUSA TÜRK GÜCÜ
Haftanın teknik adamı:
TURAN ALTAY (DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ)
Haftanın futbolcusu:
H.TURAN (DTB)
Haftanın hakemi:
OSMAN ÖZPAŞA (DEĞİRMENLİK-DUMLUPINAR)
Haftanın kare ası:
O.ŞANVERDİ (DUMLUPINAR), M.YAŞINSES (MESARYA), İRFAN (LEFKE), ÜNAL (MTG)
Gol krallığı:
7 Gol:
MASHUMBA (CB GENÇLİK GÜCÜ), WESTON (DUMLUPINAR), ŞENOL (MTG)
6 Gol:
FELİX (K.KAYMAKLI)
MUHİTTİN (CİHANGİR), ARİF (MTG), H.DEĞNEKLİ (DEĞİRMENLİK)
5 Gol:
TANSEL (DTB), ERNEST (HAMİTKÖY), HASCAN (YAK), SYLLA (YAK)
Toplu sonuçlar:
Puan Durumu:
Haftanın Programı: