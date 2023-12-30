Haber Kıbrıs Spor Görünüm

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30/12/2023

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Haber Kıbrıs Spor Görünüm

Aksa Süper Lig 2023 - 2024 sezonunda 15. hafta geride kaldı, İşte futbolda haftanın enleri, toplu sonuçlar ve puan durumu.

HAFTANIN BAŞARILILARI: 

 

HAFTANIN TAKIMI:

YENİCAMİ

HAFTANIN TEKNİK ADAMI:


KÜRŞAT ÖZER (MESARYA)

HAFTANIN FUTBOLCUSU:


İBRAHİM KÖSE (CB GENÇLİK GÜCÜ)

HAFTANIN HAKEMİ:


NEHMET SEZENER (MTG-YAK)

HAFTANIN KARE ASI:
UZO (YENİCAMİ), LUKMAN (MESARYA), BERK (DUMLUPINAR), EMİN (DTB)

GOL KRALLIĞI:
19 GOL:
MUHİTTİN TÜMBÜL (CİHANGİR)

12 GOL: 
DİNO PETER (MTG), SOULEYMANE DOUKARA (MTG)

11 GOL:
UZO (YENİCAMİ)

10 GOL:
İBRAHİM KÖSE (GENÇLİK GÜCÜ), SERTAN KURUKAFA (GB)

9 GOL:
MERT GÜÇLÜCAN (DUMLUPINAR), TURGUT KAÇAR (YB), M. ALTIN (DUMLUPINAR), 

SONUÇLAR:

PUAN DURUMU:

30/12/2023 09:40
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TAGS: spor, futbol
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