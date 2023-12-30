Haber Kıbrıs Spor Görünüm
30/12/2023
Aksa Süper Lig 2023 - 2024 sezonunda 15. hafta geride kaldı, İşte futbolda haftanın enleri, toplu sonuçlar ve puan durumu.
HAFTANIN BAŞARILILARI:
HAFTANIN TAKIMI:
YENİCAMİ
HAFTANIN TEKNİK ADAMI:
KÜRŞAT ÖZER (MESARYA)
HAFTANIN FUTBOLCUSU:
İBRAHİM KÖSE (CB GENÇLİK GÜCÜ)
HAFTANIN HAKEMİ:
NEHMET SEZENER (MTG-YAK)
HAFTANIN KARE ASI:
UZO (YENİCAMİ), LUKMAN (MESARYA), BERK (DUMLUPINAR), EMİN (DTB)
GOL KRALLIĞI:
19 GOL:
MUHİTTİN TÜMBÜL (CİHANGİR)
12 GOL:
DİNO PETER (MTG), SOULEYMANE DOUKARA (MTG)
11 GOL:
UZO (YENİCAMİ)
10 GOL:
İBRAHİM KÖSE (GENÇLİK GÜCÜ), SERTAN KURUKAFA (GB)
9 GOL:
MERT GÜÇLÜCAN (DUMLUPINAR), TURGUT KAÇAR (YB), M. ALTIN (DUMLUPINAR),
SONUÇLAR:
PUAN DURUMU: