Haber Kıbrıs Spor Görünüm

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Aksa Süper Lig 2023 - 2024 sezonunda 2. Hafta geride kaldı, İşte futbolda haftanın enleri, toplu sonuçlar, puan durumu ve haftanın programı.
03/10/2023
Aksa Süper Lig 2023 - 2024 sezonunda 2. Hafta geride kaldı, İşte futbolda haftanın enleri, toplu sonuçlar, puan durumu ve haftanın programı.
HAFTANIN BAŞARILILARI:
HAFTANIN TAKIMI:
CİHANGİR
HAFTANIN TEKNİK ADAMI:
CANER OSHAN (M.KARŞIYAKA)
HAFTANIN FUTBOLCUSU:
İBRAHİM KÖSE (CB GENÇLİK GÜCÜ)
HAFTANIN HAKEMİ:
MUSTAFA ÖZTUGAY (Y.DUMLUPINAR-T.OCAĞI)
HAFTANIN KARE ASI:
İRFAN (LEFKE), B.MEHMET (YEŞİLOVA), M.EROL (Y. DUMLUPINAR), BURAK (M. KARŞIYAKA)
GOL KRALLIĞI:
4 GOL: DİNOPETER
3 GOL:
İ. KÖSE (CB GENÇLİK GÜCÜ)
2 GOL:
ŞENOL (MTG), H. CELİL(MTG), DOUKARA (MTG), UZO (YAK), H. KANLI (YENİCAMİ), T. KAÇAR (Y. BOĞAZİÇİ), MUHİTTİN (CİHANGİR), BURAK (M. KARŞIYAKA), POTE (M. KARŞIYAKA)
SONUÇLAR:
PUAN DURUMU:
PROGRAM: