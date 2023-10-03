Haber Kıbrıs Spor Görünüm

Aksa Süper Lig 2023 - 2024 sezonunda 2. Hafta geride kaldı, İşte futbolda haftanın enleri, toplu sonuçlar, puan durumu ve haftanın programı.

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03/10/2023

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Haber Kıbrıs Spor Görünüm

Aksa Süper Lig 2023 - 2024 sezonunda 2. Hafta geride kaldı, İşte futbolda haftanın enleri, toplu sonuçlar, puan durumu ve haftanın programı.
 

 

HAFTANIN BAŞARILILARI: 

HAFTANIN TAKIMI:
CİHANGİR

HAFTANIN TEKNİK ADAMI:
CANER OSHAN (M.KARŞIYAKA)

HAFTANIN FUTBOLCUSU:
İBRAHİM KÖSE (CB GENÇLİK GÜCÜ)

HAFTANIN HAKEMİ:
MUSTAFA ÖZTUGAY (Y.DUMLUPINAR-T.OCAĞI)

HAFTANIN KARE ASI:
İRFAN (LEFKE), B.MEHMET (YEŞİLOVA), M.EROL (Y. DUMLUPINAR), BURAK (M. KARŞIYAKA)

GOL KRALLIĞI:
4 GOL: DİNOPETER

3 GOL:
İ. KÖSE (CB GENÇLİK GÜCÜ)

2 GOL:
ŞENOL (MTG), H. CELİL(MTG), DOUKARA (MTG), UZO (YAK), H. KANLI (YENİCAMİ), T. KAÇAR (Y. BOĞAZİÇİ),  MUHİTTİN (CİHANGİR), BURAK (M. KARŞIYAKA), POTE (M. KARŞIYAKA)

SONUÇLAR:

PUAN DURUMU:

PROGRAM:

03/10/2023 09:49
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TAGS: spor, futbol, haber, kıbrıs
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