Haber Kıbrıs Spor Görünüm

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22. Hafta geride kaldı, İşte Futbolda haftanın enleri, toplu sonuçlar, puan durumu.
14/03/2022
HK
Haftanın takımı:
YENİCAMİ
Haftanın teknik adamı:
SEDAT DEVECİOĞLU (Y.DUMLUPINAR)
Haftanın futbolcusu:
ERDİNÇ BÖREKÇİ (GÖNYELİ)
Haftanın hakemi:
MEHMET SEZENER (LEFKE-DTB)
Haftanın kare ası:
OLADİMEJİ (DUMLUPINAR), EMİRHAN (YAK), FELİX (K.KAYMAKLI), BURAK (GÖNYELİ)
Gol krallığı:
14 gol:
MİSHALİ (Cihangir),
14 gol
REMZİ (MESARYA)
12 gol:
KASIM ((LEFKE), WESTON (DUMLUPINAR), KOSSİ (MTG)
11 gol:
TOYKAN (HAMİTKÖY), YASİN (YEŞİLOVA), ERTAÇ (MESARYA), FELİX (K.KAYMAKLI), BURAK (GÖNYELİ)
Toplu sonuçlar:
Puan durumu:
Program: