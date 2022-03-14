Haber Kıbrıs Spor Görünüm

22. Hafta geride kaldı, İşte Futbolda haftanın enleri, toplu sonuçlar, puan durumu.

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14/03/2022
HK

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Haber Kıbrıs Spor Görünüm

Haftanın takımı:
YENİCAMİ

Haftanın teknik adamı:
SEDAT DEVECİOĞLU (Y.DUMLUPINAR)

Haftanın futbolcusu:
ERDİNÇ BÖREKÇİ (GÖNYELİ)

Haftanın hakemi: 
MEHMET SEZENER (LEFKE-DTB)

Haftanın kare ası:
OLADİMEJİ (DUMLUPINAR), EMİRHAN (YAK), FELİX (K.KAYMAKLI), BURAK (GÖNYELİ) 

Gol krallığı:
14 gol: 
MİSHALİ (Cihangir),

14 gol
REMZİ (MESARYA)

12 gol:
KASIM ((LEFKE), WESTON (DUMLUPINAR), KOSSİ (MTG)

11 gol:
TOYKAN (HAMİTKÖY), YASİN (YEŞİLOVA), ERTAÇ (MESARYA), FELİX (K.KAYMAKLI), BURAK (GÖNYELİ)

Toplu sonuçlar:

Puan durumu:

Program:

14/03/2022 09:39
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TAGS: Haber Kıbrıs Spor Görünüm
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