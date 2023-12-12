Haber Kıbrıs Spor Görünüm

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12/12/2023

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Haber Kıbrıs Spor Görünüm


Aksa Süper Lig 2023 - 2024 sezonunda 12. Hafta geride kaldı, İşte futbolda haftanın enleri, toplu sonuçlar, puan durumu ve haftanın programı.

HAFTANIN BAŞARILILARI 

HAFTANIN TAKIMI:
CİHANGİR

HAFTANIN TEKNİK ADAMI:
CANER OSHAN (KARŞIYAKA)

HAFTANIN FUTBOLCUSU:
BÜLENT TUR (GENÇLER BİRLİĞİ)

HAFTANIN HAKEMİ:
FERHAT TUNA (KARŞIYAKA-GENÇLİK GÜCÜ)

HAFTANIN KARE ASI:
DİNO PETER (MTG), İBRAHİM ÇIDAMLI (GÖÇMENKÖY), FAROUK (DTB), MARCEL (YEŞİLOVA)

GOL KRALLIĞI:
16 GOL:
MUHİTTİN TÜMBÜL (CİHANGİR)

12 GOL: 
DİNO PETER (MTG)

11 GOL:
SOULEYMANE DOUKARA (MTG)

10 GOL:
SERTAN KURUKAFA (GB)

9 GOL:
MERT GÜÇLÜCAN (DUMLUPINAR)

SONUÇLAR:

PUAN DURUMU:

PROGRAM:

12/12/2023 09:49
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