Haber Kıbrıs Spor Görünüm

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12/12/2023
Aksa Süper Lig 2023 - 2024 sezonunda 12. Hafta geride kaldı, İşte futbolda haftanın enleri, toplu sonuçlar, puan durumu ve haftanın programı.
HAFTANIN BAŞARILILARI
HAFTANIN TAKIMI:
CİHANGİR
HAFTANIN TEKNİK ADAMI:
CANER OSHAN (KARŞIYAKA)
HAFTANIN FUTBOLCUSU:
BÜLENT TUR (GENÇLER BİRLİĞİ)
HAFTANIN HAKEMİ:
FERHAT TUNA (KARŞIYAKA-GENÇLİK GÜCÜ)
HAFTANIN KARE ASI:
DİNO PETER (MTG), İBRAHİM ÇIDAMLI (GÖÇMENKÖY), FAROUK (DTB), MARCEL (YEŞİLOVA)
GOL KRALLIĞI:
16 GOL:
MUHİTTİN TÜMBÜL (CİHANGİR)
12 GOL:
DİNO PETER (MTG)
11 GOL:
SOULEYMANE DOUKARA (MTG)
10 GOL:
SERTAN KURUKAFA (GB)
9 GOL:
MERT GÜÇLÜCAN (DUMLUPINAR)
SONUÇLAR:
PUAN DURUMU:
PROGRAM: