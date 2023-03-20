Haber Kıbrıs Spor Görünüm

Aksa Süper Lig 2022 - 2023 sezonunda 21. hafta geride kaldı, İşte Futbolda haftanın enleri, toplu sonuçlar, puan durumu.

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20/03/2023

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Haber Kıbrıs Spor Görünüm

Aksa Süper Lig 2022 - 2023 sezonunda 21. hafta geride kaldı, İşte Futbolda haftanın enleri, toplu sonuçlar, puan durumu.

BAŞARILILAR

Haftanın takımı:

MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA

 

Haftanın teknik adamı:

TURAN ALTAY (DTB)

 

Haftanın futbolcusu:

REMZİ BETMEZOĞLU (TOL)

 

Haftanın hakemi:

SERHAN ŞİMŞEK (YEŞİLOVA-CİHANGİR)

 

Haftanın kare ası:

ALİ BAYIR (YAK), C.YAŞINSES (YEŞİLOVA), ŞENOL (MTG), ARDA (DTB)

 

Gol krallığı:

23 Gol:

MUHİTTİN (CİHANGİR)

 

16 Gol:

SYLLA (YENİCAMİ)

 

15 Gol:

POTE (MTG)

 

13 Gol:

ŞENOL (MTG)

 

Toplu sonuçlar:

 

Puan Durumu:

 

Haftanın Programı:

20/03/2023 09:54
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TAGS: Haber Kıbrıs Spor Görünüm
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