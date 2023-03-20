Haber Kıbrıs Spor Görünüm
Aksa Süper Lig 2022 - 2023 sezonunda 21. hafta geride kaldı, İşte Futbolda haftanın enleri, toplu sonuçlar, puan durumu.
20/03/2023
Aksa Süper Lig 2022 - 2023 sezonunda 21. hafta geride kaldı, İşte Futbolda haftanın enleri, toplu sonuçlar, puan durumu.
BAŞARILILAR
Haftanın takımı:
MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA
Haftanın teknik adamı:
TURAN ALTAY (DTB)
Haftanın futbolcusu:
REMZİ BETMEZOĞLU (TOL)
Haftanın hakemi:
SERHAN ŞİMŞEK (YEŞİLOVA-CİHANGİR)
Haftanın kare ası:
ALİ BAYIR (YAK), C.YAŞINSES (YEŞİLOVA), ŞENOL (MTG), ARDA (DTB)
Gol krallığı:
23 Gol:
MUHİTTİN (CİHANGİR)
16 Gol:
SYLLA (YENİCAMİ)
15 Gol:
POTE (MTG)
13 Gol:
ŞENOL (MTG)
Toplu sonuçlar:
Puan Durumu:
Haftanın Programı: