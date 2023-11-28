Haber Kıbrıs Spor Görünüm

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28/11/2023

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Haber Kıbrıs Spor Görünüm


Aksa Süper Lig 2023 - 2024 sezonunda 10. Hafta geride kaldı, İşte futbolda haftanın enleri, toplu sonuçlar, puan durumu ve haftanın programı.

HAFTANIN BAŞARILILARI 

 

 

 

 

 

HAFTANIN TAKIMI:


KÜÇÜK KAYMAKLI

HAFTANIN TEKNİK ADAMI:


EVREN BAHTIKARA (DUMLUPINAR)

HAFTANIN FUTBOLCUSU:


ISSA CONSTANTİNİDES (LEFKE) 

HAFTANIN HAKEMİ:


FEHİM DAYI (LEFKE-GENÇLER BİRLİĞİ)

HAFTANIN KARE ASI:
ERHUN (MTG), MEYE (CİHANGİR), ADJESSA (DUMLUPINAR), OKAN (MESARYA)

GOL KRALLIĞI:
15 GOL:
MUHİTTİN TÜMBÜL (CİHANGİR)

10 GOL: 
SERTAN KURUKAFA (GENÇLER BİRLİĞİ)

9 GOL:
DİNO PETER (MTG)

8 GOL:
TURGUT KAÇAR (YENİ BOĞAZİÇİ), UZO (YENİCAMİ)

7 GOL:
DOUKARA (MTG), CHRİSTİAN (YENİCAMİ)

SONUÇLAR:

PUAN DURUMU:

 

PROGRAM:

28/11/2023 09:44
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TAGS: spor, haber, kıbrıs
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