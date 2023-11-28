Haber Kıbrıs Spor Görünüm
28/11/2023
Aksa Süper Lig 2023 - 2024 sezonunda 10. Hafta geride kaldı, İşte futbolda haftanın enleri, toplu sonuçlar, puan durumu ve haftanın programı.
HAFTANIN BAŞARILILARI
HAFTANIN TAKIMI:
KÜÇÜK KAYMAKLI
HAFTANIN TEKNİK ADAMI:
EVREN BAHTIKARA (DUMLUPINAR)
HAFTANIN FUTBOLCUSU:
ISSA CONSTANTİNİDES (LEFKE)
HAFTANIN HAKEMİ:
FEHİM DAYI (LEFKE-GENÇLER BİRLİĞİ)
HAFTANIN KARE ASI:
ERHUN (MTG), MEYE (CİHANGİR), ADJESSA (DUMLUPINAR), OKAN (MESARYA)
GOL KRALLIĞI:
15 GOL:
MUHİTTİN TÜMBÜL (CİHANGİR)
10 GOL:
SERTAN KURUKAFA (GENÇLER BİRLİĞİ)
9 GOL:
DİNO PETER (MTG)
8 GOL:
TURGUT KAÇAR (YENİ BOĞAZİÇİ), UZO (YENİCAMİ)
7 GOL:
DOUKARA (MTG), CHRİSTİAN (YENİCAMİ)
SONUÇLAR:
PUAN DURUMU:
PROGRAM: