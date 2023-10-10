Haber Kıbrıs Spor Görünüm

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Aksa Süper Lig 2023 - 2024 sezonunda 3. Hafta geride kaldı, İşte futbolda haftanın enleri, toplu sonuçlar, puan durumu ve haftanın programı.
10/10/2023
Aksa Süper Lig 2023 - 2024 sezonunda 3. Hafta geride kaldı, İşte futbolda haftanın enleri, toplu sonuçlar, puan durumu ve haftanın programı.
HAFTANIN TAKIMI:
MAĞUSA TÜRK GÜCÜ
HAFTANIN TEKNİK ADAMI:
TOYGAR DAVULCU (CİHANGİR)
HAFTANIN FUTBOLCUSU:
REMZİ BETMEZOĞLU (GÖÇMENKÖY)
HAFTANIN HAKEMİ:
EVREN KARADEMİR (MTG-DTB)
HAFTANIN KARE ASI:
ERNEST (ÇETİNKAYA), YUSUF (MESARYA), M.ALTIN (Y.DUMLUPINAR), EMRE (MTG)
GOL KRALLIĞI:
5 GOL: TURGUT (YENİBOĞAZİÇİ)
4 GOL:
İ. KÖSE (CB GENÇLİK GÜCÜ), DİNOPETER (MTG),
3 GOL:
H. CELİL(MTG), DOUKARA (MTG), UZO (YAK), MUHİTTİN (CİHANGİR), ERNEST (ÇETİNKAYA), DOUKARA (MTG), SERTAN (GB)
SONUÇLAR:
PUAN DURUMU:
PROGRAM: