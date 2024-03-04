Haber Kıbrıs Spor Görünüm

Aksa Süper Lig 2023 - 2024 sezonunda 21. hafta geride kaldı, İşte futbolda haftanın enleri, toplu sonuçlar ve puan durumu.

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04/03/2024

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Haber Kıbrıs Spor Görünüm

Aksa Süper Lig 2023 - 2024 sezonunda 21. hafta geride kaldı, İşte futbolda haftanın enleri, toplu sonuçlar ve puan durumu.

HAFTANIN BAŞARILILARI 

HAFTANIN TAKIMI:
ALSANCAK YEŞİLOVA

HAFTANIN TEKNİK ADAMI:
ÇAĞAN ÇERKEZ (KÜÇÜK KAYMAKLI)

HAFTANIN FUTBOLCUSU:
MUHİTTİN TÜMBÜL (CİHANGİR)

HAFTANIN HAKEMİ:
OSMAN ÖZPAŞA (PL GENÇLERBİRLİĞİ-CİHANGİR)

HAFTANIN KARE ASI:
ASSANE DİATTA (M.KARŞIYAKA), USSUMANE DJABI (Y. BOĞAZİÇİ), MEHMET ÖZTÜRK (K.KAYMAKLI), JIMMY MWANGA (A.YEŞİLOVA)

GOL KRALLIĞI:
25 GOL:
MUHİTTİN TÜMBÜL (CİHANGİR)

17 GOL: 
DİNO PETER (MAĞUSA TÜRK GÜCÜ)

14 GOL:
MERT GÜÇLÜCAN (TH DUMLUPINAR), DOUKARA  (MTG), DİATTA (M.KARŞIYAKA),  ADJESSA (TH. DUMLUPINAR)

SONUÇLAR:

PUAN DURUMU:

PROGRAM:

04/03/2024 10:28
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