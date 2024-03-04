Haber Kıbrıs Spor Görünüm

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Aksa Süper Lig 2023 - 2024 sezonunda 21. hafta geride kaldı, İşte futbolda haftanın enleri, toplu sonuçlar ve puan durumu.
04/03/2024
Aksa Süper Lig 2023 - 2024 sezonunda 21. hafta geride kaldı, İşte futbolda haftanın enleri, toplu sonuçlar ve puan durumu.
HAFTANIN BAŞARILILARI
HAFTANIN TAKIMI:
ALSANCAK YEŞİLOVA
HAFTANIN TEKNİK ADAMI:
ÇAĞAN ÇERKEZ (KÜÇÜK KAYMAKLI)
HAFTANIN FUTBOLCUSU:
MUHİTTİN TÜMBÜL (CİHANGİR)
HAFTANIN HAKEMİ:
OSMAN ÖZPAŞA (PL GENÇLERBİRLİĞİ-CİHANGİR)
HAFTANIN KARE ASI:
ASSANE DİATTA (M.KARŞIYAKA), USSUMANE DJABI (Y. BOĞAZİÇİ), MEHMET ÖZTÜRK (K.KAYMAKLI), JIMMY MWANGA (A.YEŞİLOVA)
GOL KRALLIĞI:
25 GOL:
MUHİTTİN TÜMBÜL (CİHANGİR)
17 GOL:
DİNO PETER (MAĞUSA TÜRK GÜCÜ)
14 GOL:
MERT GÜÇLÜCAN (TH DUMLUPINAR), DOUKARA (MTG), DİATTA (M.KARŞIYAKA), ADJESSA (TH. DUMLUPINAR)
SONUÇLAR:
PUAN DURUMU:
PROGRAM: