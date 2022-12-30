Haber Kıbrıs Spor Görünüm
30/12/2022
Aksa Süper Lig 2022 - 2023 sezonunda ilk devre sona erdi, İşte Futbolda haftanın enleri, toplu sonuçlar, puan durumu.
BAŞARILILAR
Haftanın takımı:
HAMİTKÖY
Haftanın teknik adamı:
EMRE PERÇİNCİ (KÜÇÜK KAYMAKLI)
Haftanın futbolcusu:
MUHİTTİN TÜMBÜL (CİHANGİR)
Haftanın hakemi:
FEHİM DAYI (MTG-YEŞİLOVA)
Haftanın kare ası:
ARDA (K.KAYMAKLI), YUSUF (MESARYA), POTE (MTG), NECATİ (DUMLUPINAR)
Gol krallığı:
16 Gol:
MUHİTTİN (CİHANGİR)
10 Gol:
ŞENOL (MTG), ARİF (MTG), BURAK (DEĞİRMENLİK), POTE (MTG)
9 Gol:
ERNEST (HAMİTKÖY), SYLLA (YENİCAMİ)
Toplu sonuçlar:
Puan Durumu: