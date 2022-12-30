Haber Kıbrıs Spor Görünüm

ads ads ads ads
30/12/2022

ads
Haber Kıbrıs Spor Görünüm

Aksa Süper Lig 2022 - 2023 sezonunda ilk devre sona erdi, İşte Futbolda haftanın enleri, toplu sonuçlar, puan durumu.

BAŞARILILAR

 

Haftanın takımı:

HAMİTKÖY

 

Haftanın teknik adamı:

EMRE PERÇİNCİ (KÜÇÜK KAYMAKLI)

Haftanın futbolcusu:

MUHİTTİN TÜMBÜL (CİHANGİR)

 

Haftanın hakemi:

FEHİM DAYI (MTG-YEŞİLOVA)

 

Haftanın kare ası:

ARDA (K.KAYMAKLI), YUSUF  (MESARYA), POTE (MTG), NECATİ (DUMLUPINAR)

 

Gol krallığı:

16 Gol:

MUHİTTİN (CİHANGİR)

 

10 Gol:

ŞENOL (MTG), ARİF (MTG), BURAK (DEĞİRMENLİK), POTE (MTG)

 

9 Gol:

ERNEST (HAMİTKÖY), SYLLA (YENİCAMİ)

 

Toplu sonuçlar:

 

Puan Durumu:

 

30/12/2022 09:47
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: haber kıbrıs spor görünüm
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.