Haber Kıbrıs Spor Görünüm

Aksa Süper Lig 2023 - 2024 sezonunda 18. hafta geride kaldı, İşte futbolda haftanın enleri, toplu sonuçlar ve puan durumu.

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12/02/2024

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Haber Kıbrıs Spor Görünüm

Aksa Süper Lig 2023 - 2024 sezonunda 18. hafta geride kaldı, İşte futbolda haftanın enleri, toplu sonuçlar ve puan durumu.

HAFTANIN BAŞARILILARI

 

HAFTANIN TAKIMI:

MAĞUSA TÜRK GÜCÜ

 

HAFTANIN TEKNİK ADAMI:

TOYGAR DAVULCU (CİHANGİR)

 

HAFTANIN FUTBOLCUSU:

MERT GÜÇLÜCAN (TH.DUMLUPINAR)

 

HAFTANIN HAKEMİ:

MUSTAFA ÖZTUGAY (CB GENÇLİK GÜCÜ-GÖÇMENKÖY)

 

HAFTANIN KARE ASI:

ÇAĞRI KIRAL (CİHANGİR), KOASSİ (LEFKE), BİLLY (M.KARŞIYAKA), ABAKA (YENİCAMİ)

 

GOL KRALLIĞI:

22 GOL:

MUHİTTİN TÜMBÜL (CİHANGİR)

14 GOL:

DİNO PETER (MAĞUSA TÜRK GÜCÜ)

13 GOL:

UZO UGWE (YENİCAMİ) 

12 GOL:

SOULEYMANE DOUKARA (MTG) DİATTA (M.KARŞIYAKA),  MERT GÜÇLÜCAN (TH. DUMLUPINAR), ADJESSA (TH. DUNLUPINAR)

 

 

 

12/02/2024 10:01
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