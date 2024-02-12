Haber Kıbrıs Spor Görünüm

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Aksa Süper Lig 2023 - 2024 sezonunda 18. hafta geride kaldı, İşte futbolda haftanın enleri, toplu sonuçlar ve puan durumu.
12/02/2024
Aksa Süper Lig 2023 - 2024 sezonunda 18. hafta geride kaldı, İşte futbolda haftanın enleri, toplu sonuçlar ve puan durumu.
HAFTANIN BAŞARILILARI
HAFTANIN TAKIMI:
MAĞUSA TÜRK GÜCÜ
HAFTANIN TEKNİK ADAMI:
TOYGAR DAVULCU (CİHANGİR)
HAFTANIN FUTBOLCUSU:
MERT GÜÇLÜCAN (TH.DUMLUPINAR)
HAFTANIN HAKEMİ:
MUSTAFA ÖZTUGAY (CB GENÇLİK GÜCÜ-GÖÇMENKÖY)
HAFTANIN KARE ASI:
ÇAĞRI KIRAL (CİHANGİR), KOASSİ (LEFKE), BİLLY (M.KARŞIYAKA), ABAKA (YENİCAMİ)
GOL KRALLIĞI:
22 GOL:
MUHİTTİN TÜMBÜL (CİHANGİR)
14 GOL:
DİNO PETER (MAĞUSA TÜRK GÜCÜ)
13 GOL:
UZO UGWE (YENİCAMİ)
12 GOL:
SOULEYMANE DOUKARA (MTG) DİATTA (M.KARŞIYAKA), MERT GÜÇLÜCAN (TH. DUMLUPINAR), ADJESSA (TH. DUNLUPINAR)