Haber Kıbrıs Spor Görünüm
Haber Kıbrıs Spor Görünüm Aksa Süper Lig 2023 - 2024 sezonunda 11. hafta geride kaldı, İşte futbolda haftanın enleri, toplu sonuçlar, puan durumu ve haftanın programı.
04/12/2023
HAFTANIN BAŞARILILARI
HAFTANIN TAKIMI:
TÜRK OCAĞI
HAFTANIN TEKNİK ADAMI:
NAZIM AKTUNÇ (GÖÇMENKÖY)
HAFTANIN FUTBOLCUSU:
TURGUT KAAN ÇOBAN (CB GENÇLİK GÜCÜ)
HAFTANIN HAKEMİ:
ŞAKİR AZİZOĞLU (YEŞİLOVA-GÖÇMENKÖY)
HAFTANIN KARE ASI:
MERT (DUMLUPINAR), EMRE ÖZSİN (MTG), GİME TOURE (GÖÇMENKÖY), H. KANLI (YENİCAMİ)
GOL KRALLIĞI:
16 GOL:
MUHİTTİN TÜMBÜL (CİHANGİR)
10 GOL:
SERTAN KURUKAFA (GENÇLER BİRLİĞİ), DİNO PETER (MTG)
9 GOL:
MERT GÜÇLÜCAN (DUMLUPINAR)
8 GOL:
TURGUT KAÇAR (YENİ BOĞAZİÇİ), UZO (YENİCAMİ), DOUKARA (MTG)
7 GOL:
MEHMET ALTIN (DUMLUPINAR), CHRİSTİAN (YENİCAMİ)
SONUÇLAR:
PUAN DURUMU:
PROGRAM: