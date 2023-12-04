Haber Kıbrıs Spor Görünüm

Haber Kıbrıs Spor Görünüm Aksa Süper Lig 2023 - 2024 sezonunda 11. hafta geride kaldı, İşte futbolda haftanın enleri, toplu sonuçlar, puan durumu ve haftanın programı.

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04/12/2023

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Haber Kıbrıs Spor Görünüm


HAFTANIN BAŞARILILARI 

HAFTANIN TAKIMI:


TÜRK OCAĞI

HAFTANIN TEKNİK ADAMI:


NAZIM AKTUNÇ (GÖÇMENKÖY)

HAFTANIN FUTBOLCUSU:


TURGUT KAAN ÇOBAN (CB GENÇLİK GÜCÜ)

HAFTANIN HAKEMİ:


ŞAKİR AZİZOĞLU (YEŞİLOVA-GÖÇMENKÖY)

HAFTANIN KARE ASI:
MERT (DUMLUPINAR), EMRE ÖZSİN (MTG), GİME TOURE (GÖÇMENKÖY), H. KANLI (YENİCAMİ)

GOL KRALLIĞI:
16 GOL:
MUHİTTİN TÜMBÜL (CİHANGİR)

10 GOL: 
SERTAN KURUKAFA (GENÇLER BİRLİĞİ), DİNO PETER (MTG)

9 GOL:
MERT GÜÇLÜCAN (DUMLUPINAR)

8 GOL:
TURGUT KAÇAR (YENİ BOĞAZİÇİ), UZO (YENİCAMİ), DOUKARA (MTG)

7 GOL:
MEHMET ALTIN (DUMLUPINAR), CHRİSTİAN (YENİCAMİ)

SONUÇLAR:

PUAN DURUMU:

PROGRAM:

04/12/2023 09:51
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TAGS: spor, futbol, haber, kıbrıs
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