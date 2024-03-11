Haber Kıbrıs Spor Görünüm

Aksa Süper Lig 2023 - 2024 sezonunda 22. hafta geride kaldı, İşte futbolda haftanın enleri, toplu sonuçlar ve puan durumu.

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11/03/2024

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Aksa Süper Lig 2023 - 2024 sezonunda 22. hafta geride kaldı, İşte futbolda haftanın enleri, toplu sonuçlar ve puan durumu.

HAFTANIN BAŞARILILARI 

HAFTANIN TAKIMI:
Pera L. GENÇLER BİRLİĞİ

HAFTANIN TEKNİK ADAMI:
İSMAİL SOYDAN (MESARYA)

HAFTANIN FUTBOLCUSU:
MEYE (CİHANGİR)

HAFTANIN HAKEMİ:
ALİ ÖZER (CB GENÇLİK GÜCÜ-PL GENÇLER BİRLİĞİ)


HAFTANIN KARE ASI:
ÜNAL KAYA (MTG), JUNİOR MAPUKU (PL GENÇLER BİRLİĞİ), EMMANUEL ERNEST (ÇETİNKAYA), GİME TOURE (GÖÇMENKÖY)

GOL KRALLIĞI:
26 GOL:
MUHİTTİN TÜMBÜL (CİHANGİR)

18 GOL: 
DİNO PETER (MAĞUSA TÜRK GÜCÜ)

15 GOL:
MERT GÜÇLÜCAN (TH DUMLUPINAR), ADJESSA (TH. DUMLUPINAR)

 

 

11/03/2024 10:15
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