Haber Kıbrıs Spor Görünüm
Aksa Süper Lig 2023 - 2024 sezonunda 22. hafta geride kaldı, İşte futbolda haftanın enleri, toplu sonuçlar ve puan durumu.
11/03/2024
Aksa Süper Lig 2023 - 2024 sezonunda 22. hafta geride kaldı, İşte futbolda haftanın enleri, toplu sonuçlar ve puan durumu.
HAFTANIN BAŞARILILARI
HAFTANIN TAKIMI:
Pera L. GENÇLER BİRLİĞİ
HAFTANIN TEKNİK ADAMI:
İSMAİL SOYDAN (MESARYA)
HAFTANIN FUTBOLCUSU:
MEYE (CİHANGİR)
HAFTANIN HAKEMİ:
ALİ ÖZER (CB GENÇLİK GÜCÜ-PL GENÇLER BİRLİĞİ)
HAFTANIN KARE ASI:
ÜNAL KAYA (MTG), JUNİOR MAPUKU (PL GENÇLER BİRLİĞİ), EMMANUEL ERNEST (ÇETİNKAYA), GİME TOURE (GÖÇMENKÖY)
GOL KRALLIĞI:
26 GOL:
MUHİTTİN TÜMBÜL (CİHANGİR)
18 GOL:
DİNO PETER (MAĞUSA TÜRK GÜCÜ)
15 GOL:
MERT GÜÇLÜCAN (TH DUMLUPINAR), ADJESSA (TH. DUMLUPINAR)