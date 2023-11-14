Haber Kıbrıs Spor Görünüm

Aksa Süper Lig 2023 - 2024 sezonunda 8. Hafta geride kaldı, İşte futbolda haftanın enleri, toplu sonuçlar, puan durumu ve haftanın programı.

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14/11/2023

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Aksa Süper Lig 2023 - 2024 sezonunda 8. Hafta geride kaldı, İşte futbolda haftanın enleri, toplu sonuçlar, puan durumu ve haftanın programı.

HAFTANIN BAŞARILILARI 

HAFTANIN TAKIMI:
MAĞUSA TÜRK GÜCÜ 

HAFTANIN TEKNİK ADAMI:
HAMİS ÇAKIR (YEŞİLOVA)

HAFTANIN FUTBOLCUSU:
İRFAN (LEFKE)

HAFTANIN HAKEMİ:
OSMAN ÖZPAŞA (MTG-DUMLUPINAR)

HAFTANIN KARE ASI:
MUHİTTİN (CİHANGİR), ERNEST (ÇETİNKAYA), CEM (YEŞİLOVA), ÜNAL (MTG)

GOL KRALLIĞI:
12 GOL:
MUHİTTİN (CİHANGİR)

9 GOL: 
SERTAN (GENÇLER BİRLİĞİ)

7 GOL:
TURGUT (YENİ BOĞAZİÇİ)

6 GOL:
DOUKARA (MTG)

5 GOL:
İBRAHİM KÖSE (CB GENÇLİK GÜCÜ), H.CELİL (MTG), UZO (YENİCAMİ), DİNOPETER (MTG), ERHUN (MTG), CHRİSTİAN (YAK), ERNEST (ÇETİNKAYA), MERT (DUNLUPINAR)

SONUÇLAR:

PUAN DURUMU:

PROGRAM:

14/11/2023 10:20
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