Haber Kıbrıs Spor Görünüm

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Aksa Süper Lig 2023 - 2024 sezonunda 8. Hafta geride kaldı, İşte futbolda haftanın enleri, toplu sonuçlar, puan durumu ve haftanın programı.
14/11/2023
Aksa Süper Lig 2023 - 2024 sezonunda 8. Hafta geride kaldı, İşte futbolda haftanın enleri, toplu sonuçlar, puan durumu ve haftanın programı.
HAFTANIN BAŞARILILARI
HAFTANIN TAKIMI:
MAĞUSA TÜRK GÜCÜ
HAFTANIN TEKNİK ADAMI:
HAMİS ÇAKIR (YEŞİLOVA)
HAFTANIN FUTBOLCUSU:
İRFAN (LEFKE)
HAFTANIN HAKEMİ:
OSMAN ÖZPAŞA (MTG-DUMLUPINAR)
HAFTANIN KARE ASI:
MUHİTTİN (CİHANGİR), ERNEST (ÇETİNKAYA), CEM (YEŞİLOVA), ÜNAL (MTG)
GOL KRALLIĞI:
12 GOL:
MUHİTTİN (CİHANGİR)
9 GOL:
SERTAN (GENÇLER BİRLİĞİ)
7 GOL:
TURGUT (YENİ BOĞAZİÇİ)
6 GOL:
DOUKARA (MTG)
5 GOL:
İBRAHİM KÖSE (CB GENÇLİK GÜCÜ), H.CELİL (MTG), UZO (YENİCAMİ), DİNOPETER (MTG), ERHUN (MTG), CHRİSTİAN (YAK), ERNEST (ÇETİNKAYA), MERT (DUNLUPINAR)
SONUÇLAR:
PUAN DURUMU:
PROGRAM: