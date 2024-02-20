Haber Kıbrıs Spor Görünüm

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Aksa Süper Lig 2023 - 2024 sezonunda 19. hafta geride kaldı, İşte futbolda haftanın enleri, toplu sonuçlar ve puan durumu.
20/02/2024
Aksa Süper Lig 2023 - 2024 sezonunda 19. hafta geride kaldı, İşte futbolda haftanın enleri, toplu sonuçlar ve puan durumu.
HAFTANIN BAŞARILILARI
HAFTANIN TAKIMI:
KÜÇÜK KAYMAKLI
HAFTANIN TEKNİK ADAMI:
NAZIM AKTUNÇ (GÖÇMENKÖY)
HAFTANIN FUTBOLCUSU:
SERCAN DEMİRMAN (CİHANGİR)
HAFTANIN HAKEMİ:
OSMAN ÖZPAŞA (GÖÇMENKÖY-KARŞIYAKA)
HAFTANIN KARE ASI:
MEHMET ÖZERALP (KÜÇÜK KAYMAKLI), BİLAL CEYLAN (GÖÇMENKÖY), OSİTA KİNGSLEY (ÇETİNKAYA), MEMDUH SARIOĞLU (YEŞİLOVA)
GOL KRALLIĞI:
23 GOL:
MUHİTTİN TÜMBÜL (CİHANGİR)
16 GOL:
DİNO PETER (MAĞUSA TÜRK GÜCÜ)
13 GOL:
UZO UGWE (YENİCAMİ), SULEYMANE DOUKARA (MTG), MERT GÜÇLÜCAN (DUMLUPINAR),
12 GOL:
DİATTA (M.KARŞIYAKA), ADJESSA (TH. DUMLUPINAR), ERNEST (ÇETİNKAYA)