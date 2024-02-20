Haber Kıbrıs Spor Görünüm

Aksa Süper Lig 2023 - 2024 sezonunda 19. hafta geride kaldı, İşte futbolda haftanın enleri, toplu sonuçlar ve puan durumu.

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20/02/2024

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Haber Kıbrıs Spor Görünüm

Aksa Süper Lig 2023 - 2024 sezonunda 19. hafta geride kaldı, İşte futbolda haftanın enleri, toplu sonuçlar ve puan durumu.

HAFTANIN BAŞARILILARI 

HAFTANIN TAKIMI:
KÜÇÜK KAYMAKLI 

HAFTANIN TEKNİK ADAMI:
NAZIM AKTUNÇ (GÖÇMENKÖY)

HAFTANIN FUTBOLCUSU:
SERCAN DEMİRMAN (CİHANGİR)

HAFTANIN HAKEMİ:
OSMAN ÖZPAŞA (GÖÇMENKÖY-KARŞIYAKA)

HAFTANIN KARE ASI:
MEHMET ÖZERALP (KÜÇÜK KAYMAKLI), BİLAL CEYLAN (GÖÇMENKÖY), OSİTA KİNGSLEY (ÇETİNKAYA), MEMDUH SARIOĞLU (YEŞİLOVA)

GOL KRALLIĞI:
23 GOL:
MUHİTTİN TÜMBÜL (CİHANGİR)

16 GOL: 
DİNO PETER (MAĞUSA TÜRK GÜCÜ)

13 GOL:
UZO UGWE (YENİCAMİ), SULEYMANE DOUKARA  (MTG), MERT GÜÇLÜCAN (DUMLUPINAR), 

12 GOL:
DİATTA (M.KARŞIYAKA),  ADJESSA (TH. DUMLUPINAR), ERNEST (ÇETİNKAYA)

20/02/2024 11:10
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