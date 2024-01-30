Haber Kıbrıs Spor Görünüm

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Aksa Süper Lig 2023 - 2024 sezonunda 16. hafta geride kaldı, İşte futbolda haftanın enleri, toplu sonuçlar ve puan durumu.
30/01/2024
Aksa Süper Lig 2023 - 2024 sezonunda 16. hafta geride kaldı, İşte futbolda haftanın enleri, toplu sonuçlar ve puan durumu.
HAFTANIN BAŞARILILARI
HAFTANIN TAKIMI:
KÜÇÜK KAYMAKLI
HAFTANIN TEKNİK ADAMI:
ALİ ORALOĞLU (MAĞUSA TÜRK GÜCÜ)
HAFTANIN FUTBOLCUSU:
BERHAN ÇELME (CİHANGİR)
HAFTANIN HAKEMİ:
KEREM ERAN (DTB-YEŞİLOVA)
HAFTANIN KARE ASI:
KENAN OSHAN (DTB), İRFAN ÖZBAY (LEFKE), BADARA SYLLA (KK), BÜLENT TUR (GB)
GOL KRALLIĞI:
19 GOL:
MUHİTTİN TÜMBÜL (CİHANGİR)
12 GOL:
DİNO PETER (MTG), SOULEYMANE DOUKARA (MTG)
11 GOL:
UZO (YENİCAMİ)
10 GOL:
İBRAHİM KÖSE (GENÇLİK GÜCÜ), SERTAN KURUKAFA (GB), M. ALTIN (DP)
9 GOL:
MERT GÜÇLÜCAN (DUMLUPINAR), TURGUT KAÇAR (YB), DİATTA (KARŞIYAKA)
SONUÇLAR:
PUAN DURUMU:
PROGRAM: