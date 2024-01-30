Haber Kıbrıs Spor Görünüm

Aksa Süper Lig 2023 - 2024 sezonunda 16. hafta geride kaldı, İşte futbolda haftanın enleri, toplu sonuçlar ve puan durumu.

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30/01/2024

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Haber Kıbrıs Spor Görünüm

Aksa Süper Lig 2023 - 2024 sezonunda 16. hafta geride kaldı, İşte futbolda haftanın enleri, toplu sonuçlar ve puan durumu.

HAFTANIN BAŞARILILARI

HAFTANIN TAKIMI:

KÜÇÜK KAYMAKLI

HAFTANIN TEKNİK ADAMI:

ALİ ORALOĞLU (MAĞUSA TÜRK GÜCÜ)

 

HAFTANIN FUTBOLCUSU:

BERHAN ÇELME (CİHANGİR)

 

HAFTANIN HAKEMİ:

KEREM ERAN (DTB-YEŞİLOVA)

 

HAFTANIN KARE ASI:

KENAN OSHAN (DTB), İRFAN ÖZBAY (LEFKE), BADARA SYLLA (KK), BÜLENT TUR (GB)

GOL KRALLIĞI:

19 GOL:

MUHİTTİN TÜMBÜL (CİHANGİR)

12 GOL:

DİNO PETER (MTG), SOULEYMANE DOUKARA (MTG)

11 GOL:

UZO (YENİCAMİ)

10 GOL:

İBRAHİM KÖSE (GENÇLİK GÜCÜ), SERTAN KURUKAFA (GB), M. ALTIN (DP)

 

9 GOL:

MERT GÜÇLÜCAN (DUMLUPINAR), TURGUT KAÇAR (YB), DİATTA (KARŞIYAKA)

 

SONUÇLAR:

 

PUAN DURUMU:

 

PROGRAM:

30/01/2024 11:06
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TAGS: Haber Kıbrıs Spor Görünüm
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