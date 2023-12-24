Haber Kıbrıs Spor Görünüm
Aksa Süper Lig 2023 - 2024 sezonunda 14. Hafta geride kaldı, İşte futbolda haftanın enleri, toplu sonuçlar, puan durumu ve haftanın programı.
24/12/2023
Aksa Süper Lig 2023 - 2024 sezonunda 14. Hafta geride kaldı, İşte futbolda haftanın enleri, toplu sonuçlar, puan durumu ve haftanın programı.
HAFTANIN BAŞARILILARI
HAFTANIN TAKIMI:
YENİ BOĞAZİÇİ
HAFTANIN TEKNİK ADAMI:
DERVİŞ KOLCU (CB GENÇLİK GÜCÜ)
HAFTANIN FUTBOLCUSU:
FEVZİ GÖKOVA (YENİ BOĞAZİÇİ)
HAFTANIN HAKEMİ:
FEHİM DAYI (LEFKE - GENÇLİK GÜCÜ)
HAFTANIN KARE ASI:
TURGUT (YENİ BOĞAZİÇİ), İ. ÇIDAMLI (GÖÇMENKÖY), İ. KÖSE (GENÇLİK GÜCÜ), NEVZAT (MTG)
GOL KRALLIĞI:
18 GOL:
MUHİTTİN TÜMBÜL (CİHANGİR)
12 GOL:
DİNO PETER (MTG), SOULEYMANE DOUKARA (MTG)
10 GOL:
SERTAN KURUKAFA (GB)
9 GOL:
MERT GÜÇLÜCAN (DUMLUPINAR), TURGUT KAÇAR (YB), UZO (YENİCAMİ), M. ALTIN (DUMLUPINAR),
SONUÇLAR:
PUAN DURUMU:
PROGRAM: