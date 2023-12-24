Haber Kıbrıs Spor Görünüm

Aksa Süper Lig 2023 - 2024 sezonunda 14. Hafta geride kaldı, İşte futbolda haftanın enleri, toplu sonuçlar, puan durumu ve haftanın programı.

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24/12/2023

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Haber Kıbrıs Spor Görünüm


Aksa Süper Lig 2023 - 2024 sezonunda 14. Hafta geride kaldı, İşte futbolda haftanın enleri, toplu sonuçlar, puan durumu ve haftanın programı.

HAFTANIN BAŞARILILARI 

HAFTANIN TAKIMI:
YENİ BOĞAZİÇİ 

HAFTANIN TEKNİK ADAMI:
DERVİŞ KOLCU (CB GENÇLİK GÜCÜ)

HAFTANIN FUTBOLCUSU:
FEVZİ GÖKOVA (YENİ BOĞAZİÇİ)

HAFTANIN HAKEMİ:
FEHİM DAYI (LEFKE - GENÇLİK GÜCÜ)

HAFTANIN KARE ASI:
TURGUT (YENİ BOĞAZİÇİ), İ. ÇIDAMLI (GÖÇMENKÖY), İ. KÖSE (GENÇLİK GÜCÜ), NEVZAT (MTG)

GOL KRALLIĞI:
18 GOL:
MUHİTTİN TÜMBÜL (CİHANGİR)

12 GOL: 
DİNO PETER (MTG), SOULEYMANE DOUKARA (MTG)

10 GOL:
SERTAN KURUKAFA (GB)

9 GOL:
MERT GÜÇLÜCAN (DUMLUPINAR), TURGUT KAÇAR (YB), UZO (YENİCAMİ), M. ALTIN (DUMLUPINAR), 

SONUÇLAR:

PUAN DURUMU:

PROGRAM:

24/12/2023 11:07
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TAGS: Haber Kıbrıs Spor Görünüm
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