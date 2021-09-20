Haber Kıbrıs Spor Haftanın Görünümü
20/09/2021
Haftanın takımı:
Dumlupınar
Haftanın teknik adamı:
Hasan Burgaç (Cihangir)
Haftanın hakemi:
Osman Özpaşa (MTG-DP)
Haftanın futbolcusu:
Toykan Hacet (Hamitköy)
Haftanın kare ası:
Mishali (Cihangir), Mehmet Göçben (Göçmenköy), Türkkan Delideniz Dumlupınar), Yılmaz Şipal (Lefke)
Gol krallığı:
2 gol: Toykan (Hamitköy) 1 gol: M.Salk (Yeşilova), Mert (Dumlupınar), Hermann (Lefke), Mishali, Selçuk (Cihangir), Kaan (DTB), M.Göçben, Bekir (Göçmenköy), Burak (Gönyeli), Ali (GHE), Hascan (Yenicami)
Sonuçlar:
Doğan Türk Birliği-Cihangir 1-2
Mağusa Türk Gücü-Y.Dumlupınar 0-1
Yenicami-M.A.Yeşilova 1-1
Gönyeli-Türk Ocağı 1-0
Binatlı-Hamitköy 0-2
Küçük Kaymaklı-Baf Ülkü Yurdu 0-0
Girne Halk Evi-Göçmenköy 1-2
Mesarya-Lefke 0-1
Haftanın puan tablosu:
Haftanın programı:
25 Eylül Cumartesi
Türk Ocağı-Mesarya
Cihangir-Gönyeli
Göçmenköy-Binatlı
Y.Dumlupınar-Girne Halk Evi
26 Eylül Pazar
Hamitköy-Doğan Türk Birliği
M.A. Yeşilova-Mağusa Türk Gücü
Lefke-Küçük Kaymaklı
27 Eylül Pazartesi
Baf Ülkü Yurdu-Yenicami