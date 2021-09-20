Haber Kıbrıs Spor Haftanın Görünümü

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20/09/2021

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Haber Kıbrıs Spor Haftanın Görünümü

Haftanın takımı:

Dumlupınar

Haftanın teknik adamı:

Hasan Burgaç (Cihangir)

Haftanın hakemi:

Osman Özpaşa (MTG-DP)

Haftanın futbolcusu:

Toykan Hacet (Hamitköy)

Haftanın kare ası: 

Mishali (Cihangir), Mehmet Göçben (Göçmenköy), Türkkan Delideniz Dumlupınar), Yılmaz Şipal (Lefke) 

Gol krallığı:

2 gol: Toykan (Hamitköy) 1 gol: M.Salk (Yeşilova), Mert (Dumlupınar), Hermann (Lefke), Mishali, Selçuk (Cihangir), Kaan (DTB), M.Göçben, Bekir (Göçmenköy), Burak (Gönyeli), Ali (GHE), Hascan (Yenicami)

Sonuçlar: 

Doğan Türk Birliği-Cihangir 1-2
Mağusa Türk Gücü-Y.Dumlupınar 0-1
Yenicami-M.A.Yeşilova 1-1
Gönyeli-Türk Ocağı 1-0
Binatlı-Hamitköy 0-2
Küçük Kaymaklı-Baf Ülkü Yurdu 0-0
Girne Halk Evi-Göçmenköy 1-2
Mesarya-Lefke 0-1

Haftanın puan tablosu:

 

Haftanın programı:

25 Eylül Cumartesi
Türk Ocağı-Mesarya 
Cihangir-Gönyeli
Göçmenköy-Binatlı
Y.Dumlupınar-Girne Halk Evi

26 Eylül Pazar
Hamitköy-Doğan Türk Birliği
M.A. Yeşilova-Mağusa Türk Gücü
Lefke-Küçük Kaymaklı

27 Eylül Pazartesi 
Baf Ülkü Yurdu-Yenicami

20/09/2021 09:16
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TAGS: Haber Kıbrıs Spor
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