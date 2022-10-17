Haber Kıbrıs Spor Haftanın Görünümü

Aksa Süper Lig 2022 - 2023 sezonunda 4. Hafta geride kaldı, İşte Futbolda haftanın enleri, toplu sonuçlar, puan durumu.

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17/10/2022

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Haber Kıbrıs Spor Haftanın Görünümü

BAŞARILILAR

 

Haftanın takımı:

DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ

 

Haftanın teknik adamı:

SEDAT DEVECİOĞLU (YONPAŞ DUMLUPINAR)

 

Haftanın futbolcusu:

HASCAN KIRMAZ (YENİCAMİ)

 

Haftanın hakemi:

HÜSEYİN EYYÜPLER (DTB-MESARYA)

 

Haftanın kare ası:

H.DEYNEKLİ (MESARYA), MUHİTTİN (CİHANGİR), ARİF (MTG), EMRE (Y.DUMLUPINAR)

 

Gol krallığı:

5 Gol: MASHUMBA (CB GENÇLİK GÜCÜ)

 

4 Gol:

FİKRET (YENİCAMİ), SYLLA ( YENİCAMİ), ERNEST (HAMİTKÖY), HASCAN (YENİCAMİ), ARİF (MTG), FELİX (K.KAYMAKLI)

 

3 Gol:

AKABUEZE (DEĞİRMENLİK), OSİTA (GÖNYELİ) MUHİTTİN (CİHANGİR), H.DEYNEKLİ (DEĞİRMENLİK)

 

Toplu sonuçlar:

 

Puan Durumu:

 

Haftanın Programı:

17/10/2022 08:32
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TAGS: Haber Kıbrıs Spor
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