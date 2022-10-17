Haber Kıbrıs Spor Haftanın Görünümü
Aksa Süper Lig 2022 - 2023 sezonunda 4. Hafta geride kaldı, İşte Futbolda haftanın enleri, toplu sonuçlar, puan durumu.
17/10/2022
BAŞARILILAR
Haftanın takımı:
DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ
Haftanın teknik adamı:
SEDAT DEVECİOĞLU (YONPAŞ DUMLUPINAR)
Haftanın futbolcusu:
HASCAN KIRMAZ (YENİCAMİ)
Haftanın hakemi:
HÜSEYİN EYYÜPLER (DTB-MESARYA)
Haftanın kare ası:
H.DEYNEKLİ (MESARYA), MUHİTTİN (CİHANGİR), ARİF (MTG), EMRE (Y.DUMLUPINAR)
Gol krallığı:
5 Gol: MASHUMBA (CB GENÇLİK GÜCÜ)
4 Gol:
FİKRET (YENİCAMİ), SYLLA ( YENİCAMİ), ERNEST (HAMİTKÖY), HASCAN (YENİCAMİ), ARİF (MTG), FELİX (K.KAYMAKLI)
3 Gol:
AKABUEZE (DEĞİRMENLİK), OSİTA (GÖNYELİ) MUHİTTİN (CİHANGİR), H.DEYNEKLİ (DEĞİRMENLİK)
Toplu sonuçlar:
Puan Durumu:
Haftanın Programı: