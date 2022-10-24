Haber Kıbrıs Spor Haftanın Görünümü

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Aksa Süper Lig 2022 - 2023 sezonunda 5. Hafta geride kaldı, İşte Futbolda haftanın enleri, toplu sonuçlar, puan durumu.
24/10/2022
Aksa Süper Lig 2022 - 2023 sezonunda 5. Hafta geride kaldı, İşte Futbolda haftanın enleri, toplu sonuçlar, puan durumu.
BAŞARILILAR
Haftanın takımı:
LEFKE
Haftanın teknik adamı:
MEHMET BOLKAN (M.DEĞİRMENLİK)
Haftanın futbolcusu:
ŞENOL ŞOFÖR (MTG)
Haftanın hakemi:
SERHAN ŞİMŞEK (YENİCAMİ-CİHANGİR)
Haftanın kare ası:
KAAN (LEFKE), WESTON (Y. DUMLUPINAR), ERTAÇ (TOL), FAROUK (DTB)
Gol krallığı:
6 Gol: MASHUMBA (CB GENÇLİK GÜCÜ), ŞENOL (MTG)
5 GOL: FELİX (K.KAYMAKLI)
4 Gol:
H.DEYNEKLİ (DEĞİRMENLİK ), FİKRET (YENİCAMİ), SYLLA ( YENİCAMİ), ERNEST (HAMİTKÖY), HASCAN (YENİCAMİ), ARİF (MTG)
Toplu sonuçlar:
Puan Durumu:
Haftanın Programı: