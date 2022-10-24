Haber Kıbrıs Spor Haftanın Görünümü

Aksa Süper Lig 2022 - 2023 sezonunda 5. Hafta geride kaldı, İşte Futbolda haftanın enleri, toplu sonuçlar, puan durumu.

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24/10/2022

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Haber Kıbrıs Spor Haftanın Görünümü

Aksa Süper Lig 2022 - 2023 sezonunda 5. Hafta geride kaldı, İşte Futbolda haftanın enleri, toplu sonuçlar, puan durumu.

BAŞARILILAR

Haftanın takımı:

LEFKE

Haftanın teknik adamı:

MEHMET BOLKAN (M.DEĞİRMENLİK)

Haftanın futbolcusu:

ŞENOL ŞOFÖR (MTG)

Haftanın hakemi:

SERHAN  ŞİMŞEK (YENİCAMİ-CİHANGİR)

Haftanın kare ası:

KAAN (LEFKE), WESTON (Y. DUMLUPINAR), ERTAÇ (TOL), FAROUK (DTB)

Gol krallığı:

6 Gol: MASHUMBA (CB GENÇLİK GÜCÜ), ŞENOL (MTG)

5 GOL: FELİX (K.KAYMAKLI)

4 Gol:

H.DEYNEKLİ (DEĞİRMENLİK ), FİKRET (YENİCAMİ), SYLLA ( YENİCAMİ), ERNEST (HAMİTKÖY), HASCAN (YENİCAMİ), ARİF (MTG)

Toplu sonuçlar:

 

Puan Durumu:

 

Haftanın Programı:

24/10/2022 09:10
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TAGS: Haber Kıbrıs Spor, Haftanın Görünümü
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