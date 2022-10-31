Haber Kıbrıs Spor Haftanın Görünümü

Aksa Süper Lig 2022 - 2023 sezonunda 6. Hafta geride kaldı, İşte Futbolda haftanın enleri, toplu sonuçlar, puan durumu.

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31/10/2022

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Haber Kıbrıs Spor Haftanın Görünümü

Aksa Süper Lig 2022 - 2023 sezonunda 6. Hafta geride kaldı, İşte Futbolda haftanın enleri, toplu sonuçlar, puan durumu.

BAŞARILILAR

 

Haftanın takımı:

DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ

 

Haftanın teknik adamı:

NİYAZİ GÖKSUN (CB GENÇLİK GÜCÜ)

 

Haftanın futbolcusu:

MUHİTTİN TÜMBÜL (CİHANGİR)

 

Haftanın hakemi:

ŞAKİR AZİZOĞLU (GG-GÖNYELİ)

 

 

Haftanın kare ası:

HASAN (CB GENÇLİK GÜCÜ), AZİZ (LEFKE), UĞUR (MTG), DEBUOTO (MESARYA)

 

Gol krallığı:

7 Gol:

MASHUMBA (CB GENÇLİK GÜCÜ),

 

6 Gol:

ŞENOL (MTG)

 

5 GOL:

FELİX (K.KAYMAKLI)

H.DEYNEKLİ (M. DEĞİRMENLİK ), MUHİTTİN (CİHANGİR)

 

Toplu sonuçlar:

 

Puan Durumu:

 

Haftanın Programı:

 

31/10/2022 09:38
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TAGS: Haber Kıbrıs Spor, Haftanın Görünümü
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