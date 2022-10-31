Haber Kıbrıs Spor Haftanın Görünümü

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Aksa Süper Lig 2022 - 2023 sezonunda 6. Hafta geride kaldı, İşte Futbolda haftanın enleri, toplu sonuçlar, puan durumu.
31/10/2022
Aksa Süper Lig 2022 - 2023 sezonunda 6. Hafta geride kaldı, İşte Futbolda haftanın enleri, toplu sonuçlar, puan durumu.
BAŞARILILAR
Haftanın takımı:
DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ
Haftanın teknik adamı:
NİYAZİ GÖKSUN (CB GENÇLİK GÜCÜ)
Haftanın futbolcusu:
MUHİTTİN TÜMBÜL (CİHANGİR)
Haftanın hakemi:
ŞAKİR AZİZOĞLU (GG-GÖNYELİ)
Haftanın kare ası:
HASAN (CB GENÇLİK GÜCÜ), AZİZ (LEFKE), UĞUR (MTG), DEBUOTO (MESARYA)
Gol krallığı:
7 Gol:
MASHUMBA (CB GENÇLİK GÜCÜ),
6 Gol:
ŞENOL (MTG)
5 GOL:
FELİX (K.KAYMAKLI)
H.DEYNEKLİ (M. DEĞİRMENLİK ), MUHİTTİN (CİHANGİR)
Toplu sonuçlar:
Puan Durumu:
Haftanın Programı: