Haber Kıbrıs Spor Müdürü Songuç Kürşad Mete Adanır'ı anlattı...

Haber Kıbrıs Spor Müdürü Songuç Kürşad, Mete Adanır'ın kariyerini ve futbol dünyasındaki etkisini anlatarak, unutulmaz oyuncunun iz bırakan yaşamına dair detayları paylaştı.

Songuç Kürşad, Mete Adanır'ın 27 yıllık ömründe büyük başarılar elde ettiğini ve ülke gençliği için bir idol olduğunu belirtti.

Kürşad, 20 Ocak 1989 tarihini ülkemiz için kara bir gün olarak nitelendirerek, 35 yıl önce hayatını kaybeden Mete Adanır'ın acısının hala derinden hissedildiğine vurgu yaptı.

Kürşad, Mete Adanır'ın spor camiasına katkılarına da değinerek, "Mete Adanır, sadece bir futbolcu olarak değil, aynı zamanda sporun değerlerine olan bağlılığı ile de öne çıktı. Genç sporcular için hala bir ilham kaynağı olmaya devam ediyor" şeklinde konuştu.