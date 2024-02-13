Haber Kıbrıs’ın dikkat çektiği haber gündem oldu

Rum Resmî Haber Ajansı’nda yer alan bir haberde, İngilizlerin Maraş ile ilgili son girişimlerine tepki gösterildi.

Haberde, “ Maraş ile ilgili son bilgiler müzakerelere dönme çabalarını baltalamaya yönelik” ifadeleri yer aldı.

Görüşlerini Kıbrıs Haber Ajansı (RUM Resmi Haber Ajansı) ile paylaşan ve konuyu yakından takip eden Rum kaynakları, Maraş ile ilgili bir Britanya gazetesinde yer alan haberleri, Kıbrıs müzakerelerine dönme çabalarını baltalamaya çalışan planlı haberler olarak nitelendirdi.

Daily Express gazetesi "deniz kenarındaki hayalet kasaba Maraş’ta büyük yatırımlarla ‘Akdeniz'in Vegas'ına dönüştürme planları" olduğunu ve bölgedeki bir otelin Britanya Kraliyet Ailesi’ne ait olduğunu iddia etmişti.

Rum Haber Ajansı tarafından bu konuda yorum yapmaya davet edilen kaynaklar, geçen yıl Birleşik Krallık hükûmetinin "bir kez daha tekrarlanan" iddiaları yalanladığını vurgulayarak, "Bunlar, Kıbrıs sorununa bir çözüm için diyaloğa dönme çabalarını baltalamaya çalışan düzenlenmiş haberlerdir" dedi.

Kaynaklar, "Çıkmazı sona erdirme çabalarını desteklemek yerine yanlış izlenimler ve ek sorunlar yaratma yönünde hareket ediyorlar" diye ekledi.